Cómo llegar a la Reserva Biológica Huilo Huilo, uno de los grandes lugares turísticos de Chile

La Reserva Biológica Huilo Huilo (área protegida privada), ubicada en la comuna de Panguipulli, en plena Región de Los Ríos, es uno de los destinos naturales más destacados dentro de los lugares turísticos de Chile.

Sus bosques templados lluviosos, saltos de agua, senderos inmersos en la selva valdiviana y hoteles integrados al entorno la convierten en un lugar imprescindible. Llegar es simple si conoces las rutas principales.

Acceso desde Panguipulli: la ruta principal hacia uno de los grandes lugares turísticos de Chile

La entrada más habitual a Huilo Huilo es a través de Panguipulli, ciudad que actúa como centro logístico con servicios, alojamiento y combustible.

Cómo llegar:

Desde Temuco (Ruta más directa): tomar Ruta 5 Sur hacia el norte hasta Lanco , y desde allí desviar hacia Panguipulli .

tomar Ruta 5 Sur hacia el norte hasta , y desde allí desviar hacia . Desde Temuco (Ruta turística): Temuco → Freire → Villarrica → Lican Ray → Coñaripe → Panguipulli.

Temuco → Freire → Villarrica → Lican Ray → Coñaripe → Panguipulli. Desde Valdivia: tomar Ruta T-202 hacia Lanco y conectar con la ruta a Panguipulli.

tomar Ruta T-202 hacia Lanco y conectar con la ruta a Panguipulli. Desde Santiago: vuelo o bus a Temuco o Valdivia y continuar por carretera hacia Panguipulli.

Desde Panguipulli se toma la Ruta CH-203 hacia Choshuenco y Neltume, un trayecto de aproximadamente 55 km, pavimentado casi por completo y rodeado de lagos y montañas.

Acceso desde Neltume: la entrada directa a uno de los más visitados lugares turísticos de Chile

Neltume es el poblado más cercano a los accesos de la Reserva Biológica Huilo Huilo.

Cómo llegar:

Desde Panguipulli, continuar por la Ruta CH-203 hacia Choshuenco y Neltume (50–60 minutos).

y (50–60 minutos). El camino es pavimentado , con muy pocos tramos de ripio mantenido.

, con muy pocos tramos de ripio mantenido. Es apto para todo tipo de vehículos, aunque en invierno puede haber lluvia intensa o neblina.

En Neltume se encuentran los accesos a los principales atractivos: Salto Huilo Huilo, Saltos del Puma, Sendero La Leona, el Museo de los Volcanes y los hoteles más conocidos de la reserva.

Acceso desde Argentina: un cruce internacional hacia los grandes lugares turísticos de Chile

Quienes viajan desde la Patagonia argentina pueden llegar a Huilo Huilo cruzando por el Paso Hua Hum, una de las rutas más pintorescas entre ambos países.

Cómo llegar:

Desde San Martín de los Andes , cruzar por el Paso Hua Hum.

, cruzar por el Paso Hua Hum. El cruce incluye una barcaza que navega el Lago Pirihueico , conectando el lado argentino con Puerto Fuy .

que navega el , conectando el lado argentino con . Desde Puerto Fuy solo faltan 7 km pavimentados hasta Neltume y los accesos a Huilo Huilo.

Esta ruta es muy utilizada por viajeros que recorren la zona de Neuquén, Junín y San Martín de los Andes.

Acceso por Puerto Fuy: otra entrada hacia uno de los más boscosos lugares turísticos de Chile

Puerto Fuy, a orillas del Lago Pirihueico, es un punto clave para quienes llegan en barcaza desde Argentina o desean explorar rutas lacustres.

Cómo llegar:

Desde Neltume, continuar 7 km por camino pavimentado hasta Puerto Fuy.

En este sector hay playas, miradores y senderos cortos que complementan la visita a la reserva.

Consejos para planificar tu viaje a uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Carga combustible en Panguipulli , ya que Neltume y Puerto Fuy tienen disponibilidad limitada.

, ya que Neltume y Puerto Fuy tienen disponibilidad limitada. Reserva alojamiento con anticipación , especialmente en verano e invierno.

, especialmente en verano e invierno. Lleva ropa impermeable , ya que la selva valdiviana presenta lluvias frecuentes incluso en días soleados.

, ya que la selva valdiviana presenta lluvias frecuentes incluso en días soleados. Si vienes desde Argentina, verifica horarios de la barcaza Hua Hum .

. Los caminos están en buenas condiciones, pero en invierno puede haber hielo o neblina.

La Reserva Biológica Huilo Huilo es uno de los lugares turísticos de Chile más sorprendentes, y llegar es sencillo mediante Panguipulli, Neltume, Puerto Fuy o el Paso Hua Hum desde Argentina.

Con bosques milenarios, cascadas impresionantes y una infraestructura pensada para el visitante, es un destino perfecto para conectar con la naturaleza.