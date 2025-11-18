Cómo llegar a los viñedos chilenos: guía para viajeros entre los lugares turísticos de Chile

Viajar por los lugares turísticos de Chile no solo implica conocer montañas, playas o desiertos. También significa adentrarse en la tradición vitivinícola que ha dado fama mundial al país.

Los viñedos chilenos, repartidos desde el Valle de Casablanca hasta el Maule y Aconcagua, ofrecen rutas escénicas, degustaciones y experiencias culturales que combinan historia, gastronomía y paisaje.

En esta guía te explicamos cómo llegar a los viñedos chilenos típicos, con indicaciones prácticas para que planifiques tu visita de forma segura y eficiente. ¿Quieres una escapada cercana a Santiago o un viaje más largo por el centro-sur? Aquí encontrarás todas las rutas y consejos necesarios.

Viñedos del Valle de Casablanca: una parada obligada entre los lugares turísticos de Chile

Ubicado entre Santiago y Valparaíso, el Valle de Casablanca es uno de los lugares turísticos de Chile más accesibles para quienes desean una experiencia enoturística cercana a la capital.

Cómo llegar:

En auto: Desde Santiago, toma la Ruta 68 en dirección a Valparaíso. El viaje dura aproximadamente 1 hora.

Valle de Colchagua: uno de los destinos más icónicos entre los lugares turísticos de Chile

El Valle de Colchagua, en la Región de O’Higgins, destaca entre los lugares turísticos de Chile gracias a sus viñas tradicionales, museos y rutas del vino que atraen a miles de visitantes.

Cómo llegar:

En auto: Desde Santiago, viaja por la Ruta 5 Sur hasta San Fernando y luego toma el desvío hacia Santa Cruz.

Valle del Maipo: tradición vitivinícola cerca de Santiago

El Valle del Maipo es considerado uno de los lugares turísticos de Chile más importantes para conocer la historia del vino chileno, con viñedos que puedes visitar incluso en escapadas de medio día.

Cómo llegar:

En auto: La mayoría de las viñas están en Pirque, Buin o Paine, accesibles por Autopista del Maipo (Ruta 5 Sur) o Vicuña Mackenna hacia el sur.

Valle del Maule: viñas patrimoniales entre los lugares turísticos de Chile

El Maule es cuna de viñedos centenarios y uno de los lugares turísticos de Chile preferidos por quienes buscan vinos de carácter más rústico y zonas rurales llenas de tradición.

Cómo llegar:

En auto: Toma la Ruta 5 Sur hacia Talca o Curicó; desde estas ciudades existen desvíos señalizados hacia las viñas.

Valle de Aconcagua: vinos de altura y paisajes cordilleranos

Menos masificado pero cada vez más reconocido, el Valle de Aconcagua se suma a los lugares turísticos de Chile ideales para visitar viñedos rodeados de montañas.

Cómo llegar:

En auto: Desde Santiago, toma la Ruta 57 (Autopista Los Libertadores) hacia San Felipe y Los Andes.

Recomendaciones finales para recorrer viñedos