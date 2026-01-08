Home Viajes "¿cómo llegar al parque nacional kawésqar? uno de los lugares turí..."

¿Cómo llegar al Parque Nacional Kawésqar? uno de los lugares turísticos en Chile de fiordos y canales

El Parque Nacional Kawésqar es uno de los lugares turísticos en Chile más prístinos y remotos, ideal para explorar fiordos, canales y paisajes subantárticos mediante navegación desde Punta Arenas.

Eduardo Córdova
¿Cómo llegar al Parque Nacional Kawésqar? uno de los lugares turísticos en Chile de fiordos y canales

El Parque Nacional Kawésqar es uno de los lugares turísticos en Chile más extensos, remotos y prístinos del país. Ubicado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este parque protege un vasto territorio de fiordos, canales, islas y bosques subantárticos, además de un patrimonio cultural ligado al pueblo kawésqar, uno de los pueblos originarios canoeros del sur austral.

Dónde se ubica el Parque Nacional Kawésqar, uno de los lugares turísticos en Chile del extremo sur

El Parque Nacional Kawésqar se localiza al oeste de la ciudad de Punta Arenas , extendiéndose por gran parte del litoral y archipiélagos de la Región de Magallanes. Limita al norte con el Parque Nacional Bernardo O’Higgins y abarca zonas insulares, fiordos y canales de muy difícil acceso terrestre.

Debido a su geografía, el parque no cuenta con accesos tradicionales por carretera, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más aislados y mejor conservados.

Cómo llegar al Parque Nacional Kawésqar desde Punta Arenas

Punta Arenas es el principal punto de partida para visitar el parque.

  1. Vuelo a Punta Arenas:
    Se puede llegar en avión desde Santiago al Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, con una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos.
  2. Acceso marítimo:
    Desde Punta Arenas, el ingreso al parque se realiza principalmente por vía marítima, mediante:
    • Cruceros de expedición
    • Navegaciones turísticas autorizadas
    • Expediciones científicas o privadas

No existe acceso vehicular directo al interior del parque.

Acceso por mar a uno de los lugares turísticos en Chile más remotos

La navegación es la forma más habitual de conocer el Parque Nacional Kawésqar:

  • Las rutas marítimas recorren canales y fiordos patagónicos, permitiendo observar glaciares, montañas, bosques y fauna marina.
  • En algunos sectores se realizan desembarcos controlados, siempre bajo estrictas normas de conservación.

El acceso está regulado por Conaf y requiere coordinación previa, lo que refuerza su carácter de uno de los lugares turísticos en Chile con mayor nivel de protección ambiental.

Qué se puede hacer en el Parque Nacional Kawésqar, uno de los lugares turísticos en Chile de naturaleza prístina

Las actividades dentro del parque están orientadas al turismo de bajo impacto y la contemplación:

  • Navegación escénica por fiordos y canales
  • Observación de fauna marina, como lobos marinos, delfines y aves australes
  • Fotografía de paisajes subantárticos
  • Interpretación del patrimonio cultural kawésqar
  • Turismo científico y expediciones especializadas

No se trata de un parque de senderismo tradicional, sino de uno de los lugares turísticos en Chile más orientados a la exploración marítima y la conservación.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más aislados

Antes de planificar una visita al Parque Nacional Kawésqar, se recomienda:

  • Contratar operadores turísticos autorizados
  • Revisar las condiciones climáticas, que pueden cambiar rápidamente
  • Respetar estrictamente las normativas de conservación
  • Considerar que no existen servicios turísticos dentro del parque

Estas precauciones son fundamentales para proteger este entorno, considerado uno de los lugares turísticos en Chile más valiosos y frágiles del sur austral.

