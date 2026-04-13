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Presidente de la República Checa ofrecerá conferencia en la Universidad de Chile

Como parte de los tres días de la visita oficial de Petr Pavel al país, la autoridad europea dictará este miércoles 15 de abril a las 15:00 hrs. la conferencia “When Conflicts Collide: The Central European Perspective” (“Cuando los conflictos convergen: la Perspectiva Centroeuropea”) ante la comunidad universitaria. La actividad académica será transmitida por el canal de Youtube del plantel.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente de la República Checa ofrecerá conferencia en la Universidad de Chile

Entre el 15 y el 18 de abril y tras visitar Argentina, el presidente de República Checa, Petr Pavel, estará de visita oficial en Chile. Acompañado de la primera dama, Eva Pavlová, sostendrá una agenda de reuniones protocolares y visitas culturales. Incluirá un encuentro con el Presidente   José Antonio Kast; visitas al Centro Espacial Nacional, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y su participación en el Foro Empresarial Checo‑Chileno.

En Santiago, también visitará la Universidad de Chile, instancia en la que ofrecerá el miércoles 15 de abril a las 15:00 hrs. en el Complejo Universitario VM20 la conferencia “When Conflicts Collide: The Central European Perspective” (“Cuando los conflictos convergen: la Perspectiva Centroeuropea”). La ponencia será dirigida a estudiantes del Instituto de Estudios Internacionales y de la Facultad de Gobierno. El  público la podrá ver mediante la transmisión oficial del encuentro por el canal de Youtube del plantel.

“La visita del presidente Petr Pavel marca un hito”

Alicia Salomone, directora de Relaciones Internacionales de la U. de Chile, señala que “la visita del presidente Petr Pavel marca un hito en la historia del vínculo entre Chile y la República Checa. Es una visita de Estado que se realiza después de muchos años y que, sin duda, contribuirá a afianzar el vínculo muy bueno entre ambos países”.

Destaca que “no solo la experticia del presidente Pavel en los temas de seguridad europea, sobre los cuales hablará en su charla, sino también su permanente compromiso con el afianzamiento de la democracia y los derechos humanos en su país y el mundo”.

“Chile y la República Checa comparten una mirada común sobre la necesidad de cooperación internacional y reflexión académica frente a un escenario global cada vez más complejo”, selañaron desde la Embajada de República Checa en Chile. A ello sumaron que “la visita del Presidente Petr Pavel en Chile y su encuentro con la comunidad universitaria reflejan el valor que la República Checa asigna al intercambio académico y al análisis crítico de los desafíos globales compartidos”.

El presidente Pavel también viajará al norte de Chile, específicamente el Observatorio Paranal en la Región de Antofagasta. Dicho espacio es uno de los centros clave del Observatorio Europeo Austral (ESO), del cual la República Checa es miembro desde el año 2007.

La charla se transmitirá en Youtube de la U. de Chile.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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