Micro impactó una casa en Valparaíso tras irse cuesta abajo marcha atrás: Conductor se desvaneció al volante

Este lunes se registró una emergencia en la comuna de Valparaíso, luego de que una micro con pasajeros impactara a una vivienda en el Cerro Larraín de la mencionada comuna.

El accidente ocurrió en la intersección de Santa Inés con Santa Justina, y según informó Radio Biobío, dejó un saldo de siete personas lesionadas.

La micro estaba circulando por dicho sector, cuando en un momento comenzó a irse cuesta abajo en marcha atrás.

Personal de Carabineros, Bomberos y el SAMU acudieron al lugar de los hechos para atender a los afectados, correspondientes a pasajeros de la micro.

Los lesionados fueron atendidos por los equipos del SAMU, siendo trasladados posteriormente a distintos centros de salud.

En declaraciones obtenidas por la citada emisora, el capitán Claudio Van Den Bosh, de la Tercera Comisaría Norte, detalló que el conductor de la micro se desvaneció al volante.

“Cuando estaba dejando pasajeros en calle Santa Inés, a la altura del número 90, el conductor se desvanece y pierde el control de la micro. Al estar en una zona de pendiente, el bus se desplaza hacia atrás, chocando con una casa particular”, sostuvo.

El capitán manifestó que el chofer tenía su documentación y licencia de conducir al día.

Respecto a la micro, el vehículo fue retirado del lugar y se están evaluando los daños en la vivienda afectada.