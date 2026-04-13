Sedini y cuestionado almuerzo de Kast: “Fue financiado por sus medios propios”

El Gobierno respondió a los cuestionamientos del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS. Estos anunciaron que acudirían a Contraloría General de la República por el gasto que habría generado una reunión del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de colegio en La Moneda.



La vocera del Ejecutivo, Mara Sedini, en un punto de prensa, dijo que “como Gobierno vamos a respetar a todas las instituciones, vamos a responder en tiempo y forma lo que se nos requiera”.

Aseguró que “vamos a usar los canales institucionales para responder”, ante la insistencia de la prensa. Esto en relación a si en la reunión se utilizaron dependencias, personal, jornada laboral y recursos de la Presidencia para fines ajenos a lo institucional.

“El Presidente responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Ahora sí quiero dejar una cosa muy clara. Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”, aseguró Sedini, consignó 24Horas.

La titular de la Segegob no entregó mayores antecedentes ante las preguntas de la prensa, y enfatizó que “los detalles se darán a conocer en tiempo y forma a Contraloría General de la República”.

“El almuerzo, la comida y el servicio, los detalles se darán a conocer en vía institucional a Contraloría General de la República como tiene que ser“, recalcó.