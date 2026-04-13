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Carabineros descarta amenaza explosiva en Duoc UC Valparaíso tras operativo

Un aviso de bomba recibido por WhatsApp obligó este lunes a evacuar los edificios Brasil 1 y Brasil 2 de dicho recinto. La institución activó de inmediato sus protocolos de seguridad y comunicó la situación a través de redes sociales.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabineros descarta amenaza explosiva en Duoc UC Valparaíso tras operativo

Carabineros informó la tarde de este lunes que se descarta la presencia de un artefacto explosivo en la Facultad de Ingeniería Mecánica del Duoc UC de Valparaíso.

Un aviso de bomba recibido por WhatsApp obligó este lunes a evacuar los edificios Brasil 1 y Brasil 2 de dicho recinto. La institución activó de inmediato sus protocolos de seguridad y comunicó la situación a través de redes sociales.

Tras un amplio operativo en el lugar, el mayor Guido Klesse, de la 2° Comisaría Central de Valparaíso, informó que “finalmente acaba de finalizar su trabajo el equipo GOPE de la zona de Carabineros Valparaíso. Descartaron la presencia, como lo mencioné anteriormente, de cualquier artefacto, ya sea explosivo, armamento o munición al interior de la sede del DUOC de la Facultad de Ingeniería Mecánica”.

Además, se identificó al alumno que habría enviado el mensaje con la amenaza. Según Carabineros, el joven fue imputado por el delito de amenaza de atentado a establecimiento educacional y trasladado a la 2° Comisaría Central para declarar ante el fiscal de turno.

Una vez descartado el riesgo, la institución confirmó la reanudación de las actividades académicas en la jornada vespertina. “Las actividades académicas continuarán de forma regular en el edificio Cousiño y CTA de Quillota”, señalaron desde Duoc UC.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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