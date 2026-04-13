Quiroz pide evitar caricaturas: “No toda baja de impuestos favorece a los ricos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a responder las críticas por la eventual rebaja del impuesto corporativo. Este es uno de los puntos más debatidos del proyecto de Reconstrucción que el Presidente Kast dará a conocer este miércoles en cadena nacional.



El secretario de Estado evitó adelantar detalles específicos, pero defendió el enfoque general. “Vamos por parte, el proyecto lo van a conocer en detalle cuando haya que conocerlo prontamente”.



Quiroz pidió no reducir el debate a estigmas sobre política tributaria. “No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos. No señores, aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido”.

“Esto no es un impuesto que baja a los ricos”

“En primer lugar, las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuesto, que es una rebaja impuesto para que aumente la inversión, para que aumente el empleo. Son ciento 150 mil empresas que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja los ricos, es un impuesto que baja las empresas que tengan más dinero para invertir”, afirmó.



El ministro destacó que el beneficio más inmediato será para las pequeñas y medianas empresas. “La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo, al empleo que tiene bajas remuneraciones”.



Explicó que el mecanismo contempla un crédito del 15% de la remuneración bruta. “Ahora el empresario que vaya a pagar cada mes sus prestaciones sociales, que vaya ordenadamente a pagar su AFP, a pagar Fonasa o isapre, a pagar el Pagos Provisionales Mensuales (PPM), a pagar el IVA, ese empresario va a tener una inyección de recursos. Y eso va a ocurrir en todo Chile, en todas las ciudades”.



El ministro insistió en que el objetivo central es recuperar empleos. “Esto es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los doscientos mil empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata”.