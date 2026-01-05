El Salar de Pedernales es uno de los lugares turísticos en Chile más aislados y menos visitados del norte del país.

Ubicado en plena cordillera de la Región de Atacama, este salar destaca por su paisaje altiplánico y su ausencia de infraestructura turística, lo que hace imprescindible saber cómo llegar y planificar la visita con anticipación.

Dónde se ubica uno de los lugares turísticos en Chile más aislados

El Salar de Pedernales se encuentra en la cordillera de los Andes, en la Región de Atacama, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Forma parte del altiplano chileno y está rodeado por volcanes y cerros de alta montaña, en una zona sin servicios ni señalización turística.

Cómo llegar al Salar de Pedernales desde Copiapó

Para llegar desde Copiapó, se debe tomar la Ruta 31 en dirección al Paso San Francisco. El trayecto continúa por caminos de ripio y sectores de alta montaña, por lo que es indispensable un vehículo 4×4. No existe transporte público directo hacia este lugar turístico en Chile.

Cómo llegar al Salar de Pedernales desde Diego de Almagro

Otra opción es acceder desde Diego de Almagro, continuando por rutas secundarias hacia la cordillera. Este camino también es de ripio y requiere experiencia en conducción en altura, además de planificación de combustible, agua y provisiones.

Acceso y estado de los caminos hacia este lugar turístico en Chile

El acceso al Salar de Pedernales se realiza por caminos no pavimentados, sin señalización turística formal. Las condiciones pueden variar según la época del año, con riesgo de nieve, viento fuerte o cortes de ruta, especialmente en invierno.

Recomendaciones clave para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más extremos

Llevar agua, comida y combustible suficiente.

No viajar solo y avisar el itinerario antes de salir.

Considerar la altura y el mal de montaña.

No dejar residuos ni intervenir el entorno.

Consultar el estado de las rutas antes del viaje.

Por qué el Salar de Pedernales es uno de los lugares turísticos en Chile menos visitados

La combinación de altitud, acceso complejo y falta de servicios ha mantenido al Salar de Pedernales fuera del turismo masivo. Precisamente por eso, sigue siendo uno de los lugares turísticos en Chile que conserva mayor aislamiento y una experiencia de paisaje intacto.

Saber cómo llegar al Salar de Pedernales es fundamental para visitar de forma segura uno de los lugares turísticos en Chile más remotos del altiplano. Con la planificación adecuada, el viaje permite conocer un territorio único del norte chileno.