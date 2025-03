Concurso “Haz que Despeguen”: Más de 4 mil niñas y niños ya han sido inscritos para viajar a la NASA

No se hicieron esperar. Sin ser parte de una fila virtual ni nada parecido, las familias ingresaron de forma masiva al sitio www.hazquedespeguen.cl con el fin de que sus niñas y niños puedan optar a ser ganadores de un premio de ensueño: viajar a la NASA con todos los gastos pagados acompañados de un apoderado.

Con este premio, Fundación Educacional Oportunidad, a través de su concurso “Haz que Despeguen”, busca promover la asistencia a la educación parvularia porque se trata de un nivel educativo clave para el desarrollo integral de las niñas y niños de Chile.

Al igual que en sus dos versiones anteriores, el concurso premiará a una niña o niño por cada región de Chile -16 en total- quienes podrán viajar a Estados Unidos para conocer las instalaciones del Centro Espacial Kennedy con todos los gastos pagados.

La directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, María de la Luz González, señaló “hemos recibido con gran alegría el interés por ´Haz que Despeguen´. Invitamos a quienes aún no han inscrito a sus hijos a hacerlo lo antes posible para no perder esta increíble oportunidad. Nos complace ver que las familias están conscientes de la importancia de este reconocimiento por la buena asistencia y están entusiasmadas motivando a sus niñas y niños para que no falten, salvo por motivos de salud u otras situaciones de fuerza mayor”.

Cabe recordar que para participar las niñas y niños deben ser inscritos en www.hazquedespeguen.cl hasta el 30 de junio de 2025 y cumplir con lo establecido en las bases del concurso.

PREMIO PARA EDUCADORAS

Este año, “Haz que Despeguen” incorporó una categoría para educadoras, técnicos y co-educadoras de párvulos que también podrán ser parte de la delegación que viajará al Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos.

En esta categoría, el concurso considerará que, al cierre del primer semestre, logren una asistencia destacada del mayor número de niñas y niños de sus cursos considerando los niveles medio menor, medio mayor, prekínder y kínder.

Las inscripciones también se encuentran disponibles en www.hazquedespeguen.cl hasta el 30 de junio de 2025.