Confirman muerte del cineasta chileno y ganador del Oscar Sebastián Lelio

La tarde de este viernes se confirmó la muerte del cineasta chileno Sebastián Lelio, a los 52 años de edad.

Entre sus películas más relevantes destacan “Gloria” y “Una mujer fantástica”. Esta cinta obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018.

Fuentes cercanas a CNN Chile confirmaron que el director fue hallado en su casa en Las Condes.

Lelio fue uno de los cineastas chilenos de mayor reconocimiento internacional. Construyó una trayectoria marcada por historias sobre la identidad, la libertad, las relaciones humanas y las tensiones sociales.

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, y criado en Chile, inició su carrera cinematográfica con “La sagrada familia” (2006). Posteriormente, dirigió “Navidad” (2009), El año del tigre (2011) y Gloria (2013), película protagonizada por Paulina García que obtuvo importantes reconocimientos internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

“Una mujer fantástica” obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018

Su consagración llegó con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega. La cinta, que aborda la discriminación y la lucha por la dignidad de una mujer trans, obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese galardón, consignó CNN Chile.

Su filmografía también incluye las producciones internacionales Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh. En 2025 estrenó La ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.