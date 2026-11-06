Di Mondo acusó a Mega de presionar a otros canales para impedir su presencia en programas

La disputa legal entre Di Mondo y Mega sumó nuevos antecedentes luego de que el modelo participara en el programa web “Amikas”, junto a su abogado, Felipe Budinich.

Durante la conversación, el jurista aseguró que la estación televisiva habría contactado a otras producciones para condicionar la presencia del influencer en sus espacios, recogió Publimetro.

“Me ha sorprendido (…) el hecho de que Mega esté llamando a canales donde nosotros vamos y amenace, diciendo: ‘Si tú proyectas a Di Mondo o lo tienes en tu programa como Sergio Rojas, por ejemplo, yo no te voy a pasar imágenes de cortesía, no te voy a dar exclusivas, nada’, y eso me parece gravísimo”, afirmó Budinich.

El abogado sostuvo que la competencia televisiva debe desarrollarse “sin amedrentamientos” y criticó este tipo de prácticas.

Mega respondió a las acusaciones de Di Mondo

Frente a estas declaraciones, Radio Biobío consultó directamente a Mega, desde donde descartaron cualquier intento de presión a otros medios.

“Es absolutamente falso y se descarta de manera tajante cualquier tipo de gestión o presión a algún medio de comunicación con el objetivo de impedir que Di Mondo se presente en sus programas”, respondió la estación.

El origen de la disputa judicial con Mega

El conflicto entre Edmundo Huerta, nombre real de Di Mondo, y el canal comenzó durante las grabaciones del reality “El Internado”, realizadas en Perú. El diseñador abandonó anticipadamente el programa.

El fashionista acusó que la estación pretendía hacerlo trabajar con una visa de turista, en lugar de una visa laboral. Además, denunció que fue sometido a exámenes médicos que incluyeron una prueba de VIH sin su consentimiento previo.

Según su versión, posteriormente fue descalificado del encierro. A raíz de estos hechos, interpuso acciones legales contra la empresa en tribunales de Chile y Perú.