Conflicto en Puente Alto: Codina dice respetar instancias partidarias

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, abordó la decisión del Tribunal Supremo de Renovación Nacional respecto a abrir una causa de oficio por la polémica entre el senador Manuel José Ossandón y el jefe comunal en el marco de los candidatos para las próximas elecciones.



La instancia de la colectividad abrió un oficio en contra de Ossandón y Codina “por infracción al deber de lealtad y afecto partidario y posibles conductas indebidas que comprometan los intereses o prestigio del partido”.



Lo anterior luego que el alcalde defendiera la candidatura de Karla Rubilar, mientras que Ossandón ha respaldado la de su sobrino, el concejal Felipe Ossandón.



En conversación con Radio Universo, Codina manifestó que respeta las instancias partidarias. “Creo que son valiosas, porque de alguna manera logran darle cohesión al partido. En ese sentido, también le doy la explicación a la ciudadanía que yo lo único que he hecho es responder a lo que fueron verdaderas agresiones durante el día domingo, que hizo el senador”.



De esta forma, recalcó que siempre trata “de ponerle los paños fríos a esto y a ciertos niveles de cordura y lo único que he hecho es defender la honra de ella, de los funcionarios y la mía propia”.



Además, manifestó estar preocupado de su gestión en Puente Alto y sostuvo que “yo no me voy a meter en el barro”.



Agregó que Rubilar es “una persona conocida de mucho antes, ejerció cargos sumamente importantes, fue ministra de Desarrollo Social, fue intendenta, fue parlamentaria, ella tiene una trayectoria que nadie puede decir que se vino a hacer conocida aquí. Eso es totalmente falso”.



Ossandón había cuestionado la continuidad de Rubilar en su cargo en el municipio. “Yo supongo que la contrataron para trabajar en el municipio, pero en el minuto que él decidió que era su candidata, tiene que irse”, indicó.



En ese contexto, el jefe comunal enfatizó que las autoridades “debieran entender que no hay que exigirles a las mujeres cumplir normas superiores a las que están establecidas y que, por ejemplo, los hombres no están forzados a cumplir”.



“Nadie esté hablando en, por ejemplo, hacer una ley que obligue a quienes trabajan en otros municipios o que son concejales y que quieren ser candidatos a alcaldes, pero que siguen usando auto municipal, teléfono, secretaria, oficina municipal pagada por todos, habiéndose declarado candidatos”, argumentó.