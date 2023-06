Consejera Nancy Márquez explicó denuncia por presunta desgracia: le robaron el celular

La consejera constitucional Nancy Márquez narró las razones por la cuáles se mantuvo incomunicada durante la noche de este lunes, lo que motivó a que un asesor colocara una denuncia de presunta desgracia ante Carabineros.



La militante de Convergencia Social (CS) había sido vista por última vez cuando se bajó en estación Universidad de Santiago para buscar una maleta que había dejado en custodia en el Terminal Sur de la Alameda.



Márquez se iba a alojar en la casa de una amiga, pero no llegó y tampoco contestaba su teléfono. Además, pidió un vehículo de transporte de aplicaciones, pero el conductor no hizo contacto con ella.



Finalmente, desde Fiscalía informaron que Márquez estaba en un apart hotel. Y en medio de las especulaciones, la consejera decidió narrar lo ocurrido.



“Fui a buscar mi maleta a Estación Central y fui víctima de un hurto, del robo por sorpresa de mi celular, lo que me dejó incomunicada en Santiago”, indicó la representante de la Región de Los Lagos.



Explicó que debido a que el hecho ocurrió a las 20 horas, “la única salida que tuve fue buscar un hotel para quedarme en la noche y no tuve comunicación con nadie hasta hoy en la mañana, que pude comunicarme con mi equipo y con mi familia”.



“Fue solo eso, no hay nada más. Yo viajo a Chiloé todos los viernes porque soy mamá por sobre todo, así que desempeño mi labor como consejera de lunes a viernes, me voy a Chiloé los viernes y vuelvo los domingos en la mañana y por eso dejo mi maleta en custodia. La fui a buscar en la noche y pasó lo que pasó en Estación Central”, agregó.



De esta manera, reiteró que “dejé mi maleta en custodia, tuve que ir a buscarla muy tarde anoche porque salimos muy tarde del consejo. Estaba esperando en la Alameda que me llegara un taxi a buscar y me robaron el teléfono, y quedé absolutamente incomunicada”.



Márquez integra la recién conformada comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.