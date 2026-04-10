Consulta comunal en Ñuñoa para definir revisión de mochilas y uso de detectores

Con el objetivo de avanzar hacia entornos escolares más seguros, respetuosos y centrados en el bienestar, la Dirección de Educación de Ñuñoa lanzó una encuesta comunal. Esto para que las comunidades definan si aceptan implementar medidas como la revisión de mochilas y detectores de metales en colegios.



“No me interesa caer en soluciones fáciles ni en debates ideológicos. Si revisar mochilas o utilizar detectores de metales sirve para dar más seguridad, hay que evaluarlo, pero con reglas claras, respeto y escuchando a las familias“, declaró el alcalde Sebastián Sichel.



La consulta está dirigida a madres, padres, apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Tiene como propósito conocer sus percepciones sobre la convivencia escolar, los desafíos actuales y las oportunidades de mejora en los establecimientos municipales.



Esta iniciativa se enmarca en la Ley N°21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que promueve un enfoque preventivo, formativo y de corresponsabilidad entre todos los actores del sistema educativo.



A través de este proceso participativo, el municipio busca fortalecer estrategias que aborden temas clave como:



– Desarrollo socioemocional de estudiantes.



– Prevención de la violencia escolar.



– Rol de las familias y la comunidad educativa.



-Evaluación de medidas de seguridad con enfoque formativo.



Desde la Dirección de Educación destacaron que esta encuesta busca generar información que permita construir soluciones integrales. Esto desde la experiencia de la comunidad.



“La convivencia escolar no se construye desde una sola mirada, sino desde el trabajo conjunto entre familias, estudiantes, equipos educativos y el municipio”. Es parte del enfoque que impulsa esta consulta.



Los resultados serán utilizados exclusivamente para mejorar las políticas y acciones educativas comunales, reforzando una gestión basada en la participación, el respeto y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.