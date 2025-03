Cordero: “No hay que usar el miedo como estrategia electoral”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la situación de seguridad en el país y al rol de las municipalidades en ese aspecto.



En entrevista con Radio Pauta, Cordero comentó sobre el hecho ocurrido la noche de este martes en Vitacura, donde un sujeto atropelló a cuatro funcionarios municipales en medio de un procedimiento.



“Se ha vuelto a activar un debate que es antiguo entre nosotros, pero que requiere una atención algo más específica. El Ejecutivo tiene planteado en el Congreso el proyecto de seguridad municipal, está con discusión inmediata”, indicó.



Añadió que “alguno de los comentarios durante esta semana han focalizados en los medios, por ejemplo, ocupar dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, pero yo creo que la discusión previa tiene que ver con qué competencias adicionales le entregamos a los municipios”.



“Hoy día cumplen un rol muy activo en materia de prevención. De hecho, buena parte del desarrollo de la estructura de cámaras en las ciudades se ha hecho en base a inversiones municipales. Y ha tenido ciertos bordes”, acotó.



El subsecretario sostuvo que para dotar de mayores atribuciones se debe avanzar en la certificación y entrenamiento adecuado a los guardias, ya que “la manera en que hoy día reclutamos inspectores municipales no nos permite ampliar los medios”.



Respecto a los videos en que se ve a los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser disparando y en torno al debate por el uso de armas, Cordero explicó que “la regulación de armas en Chile está muy clara, esto es una definición de la Constitución. El monopolio de usos de armas está definido para el Estado”.



Y añadió que “las condiciones en las cuales un privado puede portar un arma están muy cualificadas por la legislación”.



“Esta idea de tener armas como mecanismo de autodefensa, como demuestra buena parte de toda la evidencia comparada, lo que generan son espirales de violencia que son relativamente conocidos”, afirmó.



Junto con ello, insistió en que se debe tener “un pacto relativamente tácito de que en esta elección no se utilice el medio como estrategia electoral porque, entre otras cosas, el miedo lo que hace es generar una condición frente a las personas de temores que no se compadecen”.



“Debiésemos detenernos y darnos cuenta de todo lo que hemos avanzando en materia de seguridad, porque creo que el desafío del país no es seguir promulgando leyes, sino que es tener gestión pública eficaz en seguridad”, subrayó.