Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible recurso que buscaba frenar avance del TPP-11

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección que buscaba frenar el avance del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11, el cual será votado en el Senado el próximo martes 11 de octubre.



En la acción judicial, los firmantes acusaban que el tratado podría vulnerar o amenazar las garantías constitucionales del artículo 19, como la igualdad ante la ley, el derecho a debido proceso o el derecho de propiedad.



Por ello, pedían establecer que ante cualquier negociación internacional que conduzca un tratado u otro instrumento que imponga obligaciones, el Congreso y el Gobierno deban “poner especial atención en que no se vulneren los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 de la actual Carta Magna y esto especialmente en el tratado denominado TPP-11”.



El documento apunta a dos aspectos del acuerdo comercial: el sistema de resolución de controversias y la cláusula de invariabilidad económica, advirtiendo que esta última “obliga a Chile a indemnizar a empresas extranjeras ante una nueva y eventual actividad económica de nuestros ciudadanos o de nuestro Estado”.



El texto fue firmado por el cirujano dentista Eduardo Gutiérrez González; el periodista Juan Droguett González; el comerciante Guillermo Aravena Mondaca; el abogado Roberto Ávila Toledo; el abogado y exparlamentario Jorge Lavandero Illanes; el egresado de derecho Patricio Negrón Larre; el presidente de la fundación Aquí la Gente, Ernesto Medina Aguayo; y el abogado y economista Héctor Vega Tapia.



Finalmente, el recurso fue desestimado por el tribunal de alzada, desde donde indicaron que “los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación”.



Dicha resolución fue determinada por la Primera Sala, presidida Marisol Rojas e integrada por Inelie Durán y por María Paula Merina.



El subsecretario de Relaciones Exteriores, Julio Ahumada, informó que el Gobierno no realizará el depósito final del TPP-11 hasta que no haya respuesta de todos los países integrantes respecto a la estrategia conocida como “side letters”, con la cual el Ejecutivo busca que Chile quede fuera del controversial mecanismo de resolución de conflictos.