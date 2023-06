Corte Suprema confirma reserva de identidad de testigos en caso Llaitul

La Corte Suprema confirmó que el Ministerio Público no deberá entregar a la Defensoría Penal Pública los nombres de cinco testigos protegidos en el marco del juicio oral contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).



Este viernes, la Tercera Sala integrada por los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza, Mario René Gómez (s) y el abogado integrante Enrique Alcalde determinó que “es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora”.



Además, en el fallo se destacó “la proporcionalidad de la medida adoptada por la Corte recurrida para dar debida protección a dichos testigos”, por lo que el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría Penal Pública a raíz del mandato de la Corte de Apelaciones de Temuco no tuvo frutos.



Fue el 18 de abril, en la reanudación de la audiencia de preparación de juicio oral, cuando el Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud del defensor Humberto Serri y dio 72 horas a la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía para comunicar que se debía informar la identidad de los cinco ciudadanos con identidad reservada.



Sin embargo, un mes después la Corte de Apelaciones de Temuco estipuló de manera unánime que “entregar la identidad de los testigos con reserva de identidad es ilegal”. Así las cosas, debía continuar la preparación de juicio oral en contra del líder de la CAM, misma que estaba congelada por una orden de no innovar presentada por la Fiscalía Regional de La Araucanía.



En prisión preventiva desde agosto de 2022, Llaitul está acusado de ser el autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de dos delitos de usurpación violenta y hurto de madera, por los que podría enfrentar 25 años de cárcel.