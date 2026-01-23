Home Nacional "corte suprema rechaza apelación y acoge querella de capítulos con..."

Corte Suprema rechaza apelación y acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco

La resolución confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, y ahora, la Fiscalía queda habilitada para avanzar en la formalización de Vivanco.

Leonardo Medina
La Corte Suprema dio luz verde este viernes a la querella de capítulos presentada contra la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en causas judiciales tramitadas en la Corte.

El máximo tribunal resolvió rechazar la apelación presentada por la exmagistrada contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había declarado admisible la acción judicial.

En su resolución, la Corte Suprema sostuvo que “esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en sus motivaciones sobre los alcances del juicio de mérito que ha de realizarse en el análisis de la admisibilidad de la querella de capítulos deducida”. 

“Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, se confirma la sentencia apelada de diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”, añadió. 

A la vez, mediante su cuenta de X, el Poder Judicial señaló que la Segunda Sala de la Corte Suprema concluyó que “se cumplen con los requisitos legales y que los antecedentes aportados tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes”.

Con esta decisión, la Fiscalía queda habilitada para avanzar en la formalización de Vivanco por su presunta participación en delitos de cohecho y lavado de activos, en el contexto de la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
21
