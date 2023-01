Covid: Daza calificó de “pobre” actuación de Subsecretaría de Salud en campaña de vacunación

La actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD) y exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, llamó a la preocupación este martes por “la baja cobertura de vacunación de la dosis bivalente”, más allá de los contagios.



“Porque lo que sí sabemos y sí hemos aprendido en los últimos dos años es que la estrategia más importante para contener la pandemia es la vacunación”, acotó Daza en conversación con el medio Ex-Ante.



Consultada por su opinión sobre la actual gestión del Ministerio de Salud (Minsal) durante el pasado 2022, Daza afirmó que “la Subsecretaría de Salud Pública, que es responsable de la campaña de vacunación, ha tenido una pobre actuación”.



Según dijo, la vacuna permitió la disminución de los casos, la cantidad de personas enfermas, y de esa manera, eliminar las restricciones sanitarias. En ese sentido, la exsubsecretaria fue crítica con la administración de las vacunas bivalente.



“Esta sería la sexta semana consecutiva donde disminuye la administración de las vacunas bivalente, de hecho la cobertura que siempre habíamos estado era sobre el 80% con respecto a esta población, la población objetiva no ha superado el 20%”, afirmó.



“El grupo de riesgo de mayores de 60 años no supera el 24%, los enfermos crónicos cuando vemos los análisis apenas alcanza un 3%. Entonces lo riesgoso y preocupante es la baja cobertura de las vacunas bivalentes que permiten es que las personas no se enfermen gravemente”, replicó.



“En Chile no vemos una estrategia agresiva con respecto a la vacunación, que es lo más importante para poder contener esta pandemia y creo que requiere una voluntad por parte de la Subsecretaría de Salud Pública, de una estrategia con sus seremis de Salud”, aseguró la exsubsecretaria.



Por último, instó al actual Gobierno a centrarse en fortalecer las estrategias de vacunación y la comunicación de riesgo.



“Lo más relevante es fortalecer las estrategias de vacunación y la comunicación de riesgo, hoy día las personas tienen un baja percepción de riesgo en el sentido de que no ven que hay una preocupación importante con respecto a este tema y probablemente eso hace que las personas no se vacunen”, concluyó.