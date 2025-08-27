Crimen de Michael Peñaloza en Curacaví: dictan prisión preventiva para los 5 imputados

El Juzgado de Garantía de Curacaví dictó la prisión preventiva para los 5 imputados por el crimen del ingeniero, Michael Peñaloza (44), ocurrido el 19 de agosto en dicha comuna, cuando el profesional sufrió el robo de su auto y los delincuentes lo atropellaron con el vehículo.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Occidente y dio un plazo de 120 días para investigar el hecho.

En la instancia, se decretó la cautelar de prisión preventiva para los cinco individuos, identificados como Esabú Muñoz, Vicente Higuera, José Contreras, Matías Tapia y Kevin Aguilar.

Los cinco individuos fueron imputados como autores de delitos consumados de robo en lugar habitado, robo con homicidio e incendio.

Los individuos fueron detenidos el pasado fin de semana.