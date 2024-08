Cristián Sánchez se sincera sobre su lucha contra la depresión: “Yo dije ‘se acabó mi carrera…’”

El animador Cristián Sánchez protagonizará la noche de este viernes el nuevo capítulo del programa de Canal 13, “De tú a tú”, y en su conversación con Martín Cárcamo, el exrostro de TVN profundizará sobre su lucha contra la depresión.

Sánchez, quien también abordará diferentes temas en la entrevista, recordará el momento en que fue diagnosticado con la enfermedad en el año 2019, algo que provocó su alejamiento de la televisión abierta.

“Empecé con episodios de llanto permanente, sin mucha razón, y fueron recurrentes, cada día más, una pena y tristeza más profunda. Me pasaba que ir a una pausa comercial se transformó en un Everest, no podía hacerlo”, comentó el presentador.

Asimismo, mencionó que en ese instante “yo dije ‘se acabó mi carrera, no podía trabajar’, porque un tipo que animaba festivales ya no podía hablar en cámara para que nos fuéramos a comerciales. Otra vez estábamos en una celebración familiar y yo me disocié y me vi desde afuera sentado triste en medio de esa situación. Ahí me di cuenta de que estaba mal, que necesitaba ayuda y que tenía depresión”.

“Toqué fondo, me reventé porque me traicioné, yo siempre había pensado, sentido y pregonado que lo más importante para mí era mi familia, pero en algún punto empecé en este exitismo en el que uno vive para hacer muchas cosas. Ese fue el período en el que más plata gané, en el que más infeliz fui y en el que más vacío me sentí. Me aboqué a todo menos a mí, y eso me pasó la cuenta”, expresó.

A la vez, se refirió a una decisión que tomó para enfrentar este difícil momento. “La depresión es cuando tu mente y tu cuerpo te dicen ‘ándate a la m…, no quiero seguir siendo el personaje que has construido. No quiero seguir haciendo tres programas al día, hacer la plata, el éxito o las portadas que estás teniendo. Vuelve a lo básico, a lo esencial’. Y lo esencial es esto, estar en mi casa con mi familia”, dijo.

En este sentido, planteó que “antes no tenía tiempo para nada, ahora me hago tiempo para todo, para estar con mis amigos, para estar con mi familia, para trabajar lo que quiero. Ya no hago nada por compromiso, si me siento obligado no hago las cosas. Por eso ahora estoy muy alerta de cada una de las señales. Me asusté mucho, dije que no quiero volver a sentir eso. Le tengo terror a volver a sentir eso, así que me cuido y me protejo”.

Por otra parte, respecto a cómo vivió esta situación su esposa, Diana Bolocco, manifestó que “la Diana se autorrecriminaba el no haberse dado cuenta antes. Yo trataba de ocultarlo obviamente, para no molestar, todos comiendo y yo me iba a la pieza a tratar de quedarme dormido y apagarme (…) La depresión es así, es brutal, cabroncísima y te destruye y te mata”.

“Lo peor de todo es que te anula la voluntad, porque uno siempre está con el discurso de que hay que seguir adelante, pero la depresión no te permite eso, no se puede. Incluso más allá de las ganas y de la compañía y las ganas que le ponga tu entorno”, sostuvo.