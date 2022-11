Cuadrado y subvariante “perro del infierno”: “No es un nombre científico”

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, junto al seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, encabezaron este jueves en Providencia un operativo de vacunación contra el Covid-19 a pacientes con enfermedades crónicas.



Cuadrado se refirió en la ocasión al revuelo provocado por la subvariante del coronavirus conocida como “perro del infierno”, subrayando que ese “no es un nombre científico” y criticando el alarmismo que dicha denominación genera.



“Yo entiendo que estos nombres pueden ser muy atractivos del punto de vista mediático, pero la verdad es que ese no es un nombre científico ni un nombre por el cual se conoce este sublinaje, sino que es el sublinaje BQ.1 y BQ.1.1″, indicó Cuadrado.



Luego advirtió que “cuando se les dan esos nombres yo creo que genera un nivel de alerta y atención que no se justifica en base a lo que realmente es”.



El subsecretario explicó que “lo primero que hay que entender es que esto no es una nueva variante, es la misma variante Ómicron, que es lo que ha circulado este año y como hemos visto ha tenido muchos sublinajes (…) dentro de todos esos, aparece un nuevo sublinaje, el BQ.1 y BQ.1.1”.



“Este sublinaje está siendo dominante en el hemisferio norte (…) lo que genera un incremento de casos; no ha demostrado ser más grave que sus otros ‘primos’ como sublinajes, por lo tanto, tampoco hasta ahora la OMS ni otro organismo internacional ha considerado que esto deba ser considerado una variante distinta a lo que teníamos como ómicron”, recalcó.



De esta forma, afirmó que “las medidas epidemiológicas están en curso siguen siendo pilares fundamentales”.



Respecto al proceso de vacunación, Cuadrado valoró que ya son más de 487.000 las personas que se han inoculado con la dosis bivalente.



“Lo que estamos observando es que las personas se están acercando a vacunar. Nos ha ido muy bien (…) estamos avanzando y vemos con muy buenos ojos el que en la última semana se haya acelerado, casi duplicándose la cantidad de personas que están asistiendo a vacunarse diariamente, y de esta manera vamos a poder ir avanzando y llegando a las próximas olas muy protegidos”, celebró.



Por su parte, el seremi Soto informó que en la RM “llevamos un 16% de cobertura con este nuevo grupo que se pudo sumar desde el día lunes, que son los mayores de 60 años. En el personal salud tenemos una cobertura de un 22%”.



Además, subrayó que hay más de 150 puntos en la capital que se han reforzado con esta nueva vacuna, contando con extensión horaria y operativos que funcionan los fines de semana a través de un trabajo con el municipio.