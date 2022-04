Desde alcaldesa Ríos hasta Claudio Bravo: Indignación total por agresión xenófoba contra trabajadores venezolanos en Ñuñoa

Un lamentable hecho ocurrió en las últimas horas en la comuna de Ñuñoa. Así al menos queda de manifiesto con un video que se hizo viral en redes sociales, donde aparece un hombre chileno agrediendo con duros epítetos xenófobos y homofóbicos a dos trabajadores venezolanos.

El registro fue compartido este miércoles por el periodista venezolano Sergio Novelli, quien afirmó que ambos empleados de la tienda Oxxo le prohibieron al individuo ingresar con su perro al local.

Esta medida está explícitamente anunciada en la entrada de este tipo de tiendas, pero a pesar de esto el agresor no entraba en razón.

“Los chicos presentaron la denuncia ante la Policía y la misma empresa. No obstante, no han recibido respuestas“, apuntó Conelli sobre el repudiable acto cometido por el sujeto, quien no contento con insultar a ambos, terminó golpeándolos antes de retirarse con su mascota, que no portaba correa.

El caso generó un total repudio. A tal punto que esta el propio arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió al violento incidente saliendo en defensa de los inmigrantes.

“Para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia, que no crean que todos los chilenos somos así. Me disculpo con los trabajadores agredidos, a nombre de quienes creemos en la humanidad. Seamos personas, empatía”, escribió el capitán de la Roja en Twitter.

También hubo una voz oficial con respecto a lo sucedido en el local comercial. La alcaldesa Emilia Ríos condenó públicamente el comportamiento del cliente y manifestó su total apoyo para las víctimas.

“En Ñuñoa nunca vamos a tolerar ningún tipo de acción discriminatoria por ningún motivo, tampoco contra personas que vienen de otros países a trabajar como cualquier otra. Por lo tanto, a propósito de los lamentables hechos ocurridos el día de ayer, nos hemos puesto en contacto y hemos puesto a disposición nuestra Oficina de Personas Migrantes para entregar apoyo y para transmitir que no aceptamos xenofobia en Ñuñoa y en ninguna parte de este país”, indicó la edil.

Twitter no me deja subir el video completo… pero hagan famoso a este csm.. todo porque no lo dejaron entrar con el perro pic.twitter.com/sXEUjyTnVG — 。. 🌸 𝐸𝓋𝑒 🌸 .。 (@ilufi_) April 20, 2022