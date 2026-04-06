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De la mano de exintegrante de Croni-k: Dante vuelve a la escena musical con su nuevo sencillo “Ya no más”

El cantante, oriundo de La Ligua, trae en este single un poderoso mensaje, que lleva a reflexionar sobre el mundo actual, con un potente llamado a la conciencia. Todo esto con los ritmos propios de sus interpretaciones, y bajo la producción musical del exintegrante de Croni-k, Oreck.

Leonardo Medina
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De la mano de exintegrante de Croni-k: Dante vuelve a la escena musical con su nuevo sencillo “Ya no más”

Primero fue “Si supieras”, luego el single “La Verdad”. Ahora el cantante Dante regresa a la escena musical con su último single, titulado “Ya no más”, bajo la producción musical de Oreck, exintegrante del recordado grupo Croni-k.

“Compuse esta canción porque creo que el mundo necesita escuchar un mensaje potente. Quería expresar algo más profundo, pero con sonidos más globales”, comenta Dante, sobre su nueva canción.

Ahondando más en la temática, el artista explica que “en un mundo en el que priman las peleas, las divisiones, las diferencias, la violencia, quise hacer un llamado a la conciencia de la gente, para destruir todo lo que estamos haciendo mal, utilizando los poderes más lindos que nos podemos regalar entre nosotros: amor, respeto, gratitud, comprensión y paciencia, entre muchos otros”.

A la vez, enfatiza que “siento que este es el tema más importante de mi carrera artística. Siempre canté al amor, a la alegría que produce una fiesta, a la tristeza, a las emociones de las personas. Hoy quiero dejar un mensaje a toda la gente, un llamado, invitarlos a todos a reflexionar”.

“Estoy en una etapa más madura de mi carrera, tengo claro mis objetivos y donde quiero llegar. También siento el cariño del público y el valor que le da a mis canciones. Ojalá el mensaje de este single pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Ese es mi objetivo”, concluye Dante.

El videoclip de “Ya no más”:

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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