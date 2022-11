“De mí, él siempre habla pésimo”: Marisol Gálvez se refiere a Mauricio Israel tras acusaciones por pago de pensión

La exesposa del periodista Mauricio Israel, Marisol Galvez, se refirió al tenso cruce que protagonizó el reportero deportivo con Savka Pollak, y donde fue aludida en “Sígueme y te sigo”, de TV+.

Aquella vez, el conductor de “Círculo Central” habló de la relación con su hija Sara y afirmó que estaba al día con la pensión alimenticia pero que no lo dejaban ver a su primogénita.

“A mi hija jamás le ha faltado un centavo. Ha recibido el apoyo que la han dejado recibir… Este año no la he podido ver, no porque yo no quiera (…) Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija, nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá al lado y nada me gustaría más que ella estuviera conmigo”, dijo Israel.

LA REACCIÓN DE MARISOL GÁLVEZ

“Desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto”, comenzó diciendo la mujer a Publimetro.

“Sarita lo único que quería era verlo, pero estaba muy nerviosa y le daba nervios juntarse sola con él. Eso él no lo entendió, pensó que desconfiaba de él y ahí quedó la escoba. Ella lo buscó mucho, pero no ha tenido respuesta. Lo ha pasado muy mal”, explicó.

Pero además, habló del aporte económico que hace Israel con su hija, y afirmó que es insuficiente.

“Hasta el día de hoy no hay una pensión establecida. Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema, es que no alcanza. Ahora ella es adolescente, tiene otras necesidades y se ha tenido que prohibir de muchas cosas. No tiene Isapre y la tuve que sacar del colegio Bertait Collage, donde entró a los dos años y medio. Ahora va en un colegio público. Imagínate, su único sueño es poder graduarse de cuarto medio con sus compañeros de toda la vida y no lo va a poder hacer”, contó la mujer.

Pero también tuvo palabras para el distante vínculo que mantiene el periodista con la hija de ambos.

“Me gustaría mucho tener una relación de padre con él, para que Sara no sea la vocera de ambos. Eso le hace muy mal, pero no tengo cómo comunicarme con él. De mí, él siempre habla pésimo, pero yo quiero dejar en claro que nunca le he prohibido verla, nunca”, aseguró.

Además, Marisol contó cómo era la relación en sus inicios con Mauricio Israel.

“Yo siempre he dicho que, cuando Sara nació, el mejor enfermero que tuve fue Mauricio. Estaba 24/7 con ella. Dormían juntos. Se iba al programa y volvía rajado. Fue un excelente papá, pero durante un año y cuatro meses”, afirmó. Pero todo cambió cuando el comentarista se fue del país en diciembre del 2008 luego de verse inmiscuido en problemas económicos y de deudas.

“Yo estaba esperándolo para ir a cenar a la casa de mis papás y él iba rumbo a Israel. Lo llamaba por teléfono y lo tenía apagado. Traté de comunicarme varias veces con gente conocida y no pude. Recuerdo que fue una productora quien me dijo que él había sacado un pasaporte y se había ido”, contó Marisol.

Marisol contó que toda esa buena vida que tenían juntos terminó tras este episodio, ya que vivían en una casa en La Dehesa.

“Se me vino un terremoto. Se me cayó todo. Imagínate, con una guagua tan chiquitita, fue muy fuerte y doloroso. Llegaban a mi casa todos los días a embargarme. Era una locura. Fue súper difícil para mí emocionalmente. Se me desestabilizó la vida… Es terrible la sensación de abandono, sobre todo cuando crees tanto en una persona. Tuve que volver a rearmarme con mis cuatro hijos”, contó.

Marisol actualmente reside en un pequeño departamento en La Reina.