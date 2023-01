Decano de Facultad de Filosofía de la U. de Chile: “Ningún trabajo puede abordar la pedofilia de una manera inadecuada”

El decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, Raúl Villarroel, participó de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de que se oficiara a la Casa de Bello por la polémica que causaron dos tesis sobre pedofilia.



Telemáticamente, el académico intervino este miércoles en una sesión donde aprovechó de condenar los trabajos “Pedófilos e infantes: pliegues y repliegues del deseo”, elaborada en 2016 por Leonardo Arce Vidal y guiada por la profesora Olga Grau Duhart, y “El deseo negado del pedagogo: ser pedófilo”, hecha en 2020 por Mauricio Quiroz Muñoz bajo el amparo de Marcia Ravelo.



“Rechazo de forma categórica todo acto que pueda afectar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un compromiso personal e institucional, porque no avalamos ni avalaremos jamás situaciones que puedan comprometer su integridad física y psíquica”, dijo Villarroel, consignó El Mercurio.



Se refirió también a los primeros dichos de la escuela, indicando que “lamento profundamente la inadecuada interpretación respecto de una expresión de la primera declaración de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quizás mal explicada por nosotros. Esa declaración no pretendió, de ninguna manera, restar importancia a la reacción que los trabajos recientemente difundidos pudieran provocar”.



La Facultad de Filosofía apuntó, en primera instancia, a que las tesis eran de “corte puramente teórico”. Respecto a lo mismo, el decano explicó que “lo mencionamos porque, de conformidad con con la Ley 20.120, tienen la obligación actualmente de ser evaluados por un comité de ética solo aquellas investigaciones que trabajan directamente con poblaciones humanas”.



Añadió que “al sostener que se trataba de tesis teóricas, solo quisimos explicar por que ellas no fueron sometidas a revisión por parte de un comité de ética. Dicha expresión de nuestra declaración no tiene otro alcance”.



“Ningún trabajo puede abordar la pedofilia de una manera inadecuada y con semejante liviandad, sobre todo a la luz de las historias recientes que se han revelado en nuestra sociedad respecto a las múltiples formas de abuso infantil”, zanjó Villarroel.