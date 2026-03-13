“Decidimos darnos la oportunidad”: Luis Jiménez confirmó romance con Gala Caldirola

Tras diferentes y fuertes rumores surgidos esta semana, Luis Jiménez se pronunció en sus redes sociales y confirmó públicamente su romance con la exchica reality, Gala Caldirola.

Las especulaciones crecieron luego de que el exfutbolista compartiera imágenes desde el Parque Nacional Torres del Paine. En paralelo, la modelo española publicó historias desde el mismo lugar.

Luego de las especulaciones de distintos usuarios, el “Mago” decidió alzar la voz en una historia de Instagram, donde adjuntó una foto de él junto a Caldirola.

En la publicación, Jiménez señaló que “no acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones”.

Asimismo, expresó que “a veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto”.

“Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple ‘hola y chao’”, añadió.

Luis, además, manifestó que “hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”.

“No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece”, sostuvo.

Por último, concluyó escribiendo que “queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino, sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”.

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