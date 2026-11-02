Decretan prisión preventiva para los 3 detenidos por secuestro de Martín Pérez

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los tres jóvenes venezolanos imputados por el secuestro y homicidio del joven Martín Pérez, de 19 años. Elcrimen cometido el lunes de la semana pasada en la comuna de Estación Central.



Se trata de sujetos de 18, 19 y 20 años, detenidos la semana pasada junto a un cuarto imputado que ya se encuentra en prisión preventiva. Una mujer también capturada en la indagatoria quedó en libertad. El plazo de investigación sigue en 120 días.



El plagio del joven ocurrió a las 20 horas del lunes pasado y los llamados extorsivos a las familia comenzaron de inmediato. Tras lo cual el OS9 formó un grupo operativo especial antisecuestro que realizó distintas diligencias, incluidos allanamientos y detenciones.



A solicitud de la Fiscalía ECOH, el tribunal decretó reserva de la investigación, pero entre los antecedentes que se conocen está la circunstancia de que los sujetos siguieron cobrando rescate incluso después de dar muerte a la víctima.