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Hallan muerto a joven secuestrado en Estación Central

Según consignó 24Horas, de acuerdo a los antecedentes policiales recopilados, durante la jornada fueron detenidos 5 de los sujetos que participarton en la retención de la víctima, cuatro venezolanos y un chileno. El Ministerio Público sostuvo que entre los detenidos está el autor del homicidio.

Patricia Schüller Gamboa
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Hallan muerto a joven secuestrado en Estación Central

Este viernes fue encontrado sin vida Martín Pérez Burgos, joven de 19 años que había sido secuestrado en Estación Central.

Según consignó 24Horas, de acuerdo a los antecedentes policiales recopilados, durante la jornada fueron detenidos 5 de los sujetos que participarton en la retención de la víctima, cuatro venezolanos y un chileno. El Ministerio Público sostuvo que entre los detenidos está el autor del homicidio.

“Lamentablemente se logró ubicar el cuerpo de la víctima en la comuna de Colina”, dijo el general de Carabineros Jaime Velasco.

“El homicidio se concretó paralelamente o poco después del secuestro”, agregó.

Víctima fue interceptada tras salir del taller de carpintería donde se desempeñaba

La víctima fue secuestrada la madrugada del 26 de octubre, cuando fue interceptada en Estación Central tras salir del taller de carpintería donde se desempeñaba.

Los antecedentes sostienen que fue llevado a una fábrica abandonada en Quinta Normal, zona donde habría estado retenido

De ahí en más siguió una compleja búsqueda a cargo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECOH, caso donde los delincuentes habrían pedido $50 millones para su rescate.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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