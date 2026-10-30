Qué hacer en Viña del Mar: restaurantes con comida internacional para probar nuevos sabores

Una salida gastronómica también puede ser una oportunidad para descubrir nuevos sabores. Las recetas de inspiración asiática, las preparaciones peruanas y los buffets internacionales permiten conocer distintas tradiciones culinarias sin salir de la Ciudad Jardín.

En Viña del Mar existen restaurantes que ofrecen esta modalidad, con una variedad de platos para elegir durante una misma visita. Si buscas qué hacer en Viña del Mar, estas son tres alternativas para organizar un panorama gastronómico.

Qué hacer en Viña del Mar: tres tenedores libres con cocina internacional

Lilai Tenedor Libre: buffet chino e internacional en el centro

Ubicado en avenida Valparaíso 275, Lilai Tenedor Libre ofrece un buffet con preparaciones de inspiración china e internacional.

Su propuesta incluye carnes, pescados, mariscos, sushi, pastas, pizzas, ensaladas y postres. Esta variedad permite combinar diferentes platos durante una misma visita y probar preparaciones de distintas tradiciones gastronómicas.

Es una alternativa para quienes disfrutan de la cocina oriental, pero también quieren encontrar otras opciones en el mismo restaurante.

Dirección: avenida Valparaíso 275, Viña del Mar.

Pisco Mar: sabores de la gastronomía peruana

Para quienes prefieren la cocina peruana, Pisco Mar ofrece una modalidad de tenedor libre centrada en preparaciones de esa tradición gastronómica.

Ubicado en 5½ Poniente 37, el restaurante incluye alternativas como ceviches, tiraditos, causas, arroces, pescados y mariscos, además de recetas de cocina criolla y chifa.

Su propuesta permite probar distintos sabores peruanos durante una misma comida. Es una opción para quienes disfrutan de los productos del mar y las preparaciones con influencias asiáticas.

Dirección: 5½ Poniente 37, Viña del Mar.

Santerra Buffet: parrilla y preparaciones internacionales

Santerra Buffet se encuentra en el primer piso del Casino Enjoy Viña del Mar, en avenida San Martín 199. Su propuesta combina distintas estaciones gastronómicas con preparaciones de cocina local e internacional.

Entre sus alternativas destacan las carnes a la parrilla, pastas preparadas al momento, ceviches, pizzas, ensaladas y postres. Esta variedad permite recorrer diferentes sabores en una misma visita.

A diferencia de los buffets especializados en una sola tradición culinaria, Santerra ofrece una propuesta más amplia, con alternativas para quienes prefieren carnes, pastas o preparaciones frías.

Dirección: avenida San Martín 199, Casino Enjoy, Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: qué revisar antes de visitar un tenedor libre

Antes de organizar una salida gastronómica, conviene revisar las condiciones de cada establecimiento. Algunos aspectos importantes son:

Precio por persona: consulta si la tarifa cambia entre almuerzo y cena.

consulta si la tarifa cambia entre almuerzo y cena. Bebidas incluidas: pregunta si los bebestibles forman parte del buffet o se cobran aparte.

pregunta si los bebestibles forman parte del buffet o se cobran aparte. Variedad de preparaciones: revisa qué platos estarán disponibles durante tu visita.

revisa qué platos estarán disponibles durante tu visita. Horarios de atención: confirma los días y horarios en que funciona el servicio de tenedor libre.

confirma los días y horarios en que funciona el servicio de tenedor libre. Duración del servicio: consulta si existe un límite de tiempo para permanecer en el restaurante.

Los precios y las condiciones pueden cambiar, por lo que es recomendable confirmar la información directamente con cada local.

Qué hacer en Viña del Mar: un recorrido por distintos sabores

Lilai Tenedor Libre ofrece una propuesta de inspiración china e internacional; Pisco Mar permite acercarse a la gastronomía peruana, mientras que Santerra reúne preparaciones de parrilla y cocina internacional.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres probar distintos sabores sin limitarte a un solo plato, estos tres establecimientos son alternativas para considerar. Cada uno tiene una propuesta diferente para organizar una salida gastronómica en la ciudad.