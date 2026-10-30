4 actividades para fortalecer el liderazgo dentro de un equipo

El liderazgo no se aprende solo en una sala de reuniones ni leyendo un manual: se desarrolla en la acción. Tomar decisiones con poco tiempo, dar una instrucción clara o confiar una tarea a otra persona son habilidades que mejoran con la práctica.

Por eso, el team building se ha vuelto una de las herramientas favoritas de las empresas para que sus colaboradores entrenen en un entorno seguro lo que después necesitarán hacer en el día a día.

Según la edición 2026 del estudio “Líderes o Jefes” de Laborum, el 58% de los expertos en Recursos Humanos señaló que en sus organizaciones se implementan estrategias para desarrollar el liderazgo. Entre ellas, talleres, seminarios y cursos, evaluación del desempeño y programas de mentoring a nivel internacional; además de esas actividades de liderazgo, se valoran las experiencias vivenciales y de trabajo en equipo.

Asimismo, un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Loughborough, Reino Unido, y publicado en la revista Organizational Psychology Review, detectó que las intervenciones de desafío físico pueden tener efectos positivos a corto y largo plazo en habilidades interpersonales e intrapersonales, además de favorecer la salud psicológica.

La clave está en elegir las experiencias que necesita cada equipo.

Integrar iniciativas de team building dentro de la estrategia de desarrollo organizacional permite acelerar el aprendizaje vivencial, generando un espacio donde los colaboradores ponen a prueba sus capacidades de guía y colaboración.

Someter al equipo a escenarios simulados donde deban enfrentar crisis operativas o negociaciones complejas permite observar dinámicas de poder y aptitudes de guía natural. El beneficio es desarrollar la empatía, la escucha activa y la capacidad de arbitraje frente a situaciones desafiantes.

Las dinámicas basadas en la creación de prototipos o en metodologías de pensamiento estratégico a través del juego, como la construcción de metáforas visuales o físicas, estimulan la creatividad colectiva.

Esto también impulsa la descentralización de la autoridad, permitiendo que emerjan líderes funcionales según la especialidad de cada tarea.

Cambiar el entorno físico habitual mediante un viaje de trabajo fuera de la oficina o un retiro corporativo es una de las herramientas más poderosas para transformar la dinámica interna.

Jornadas de planificación estratégica combinadas con actividades al aire libre en un entorno natural o en un centro de eventos alejado de la rutina diaria pueden ayudar a derribar barreras jerárquicas, fortalecer la confianza interpersonal, además de acelerar la integración de equipos híbridos o recién formados.

Ninguna vivencia genera aprendizaje real si no va acompañada de un espacio de introspección analítica. Al finalizar cualquier dinámica o proyecto clave, es necesario destinar un bloque estructurado para que los participantes evalúen qué funcionó, qué falló y cómo se sintieron respecto a la dirección tomada por el grupo.

De esta manera, se fomenta la responsabilidad individual y la mejora continua mediante el análisis crítico y constructivo del desempeño.

El desarrollo del liderazgo al interior de las organizaciones requiere ir más allá de la teoría y apostar por vivencias que estimulen la sinergia.

Implementar de forma planificada actividades de liderazgo y trabajo en equipo permite consolidar una cultura corporativa sólida, resiliente y preparada para enfrentar los desafíos del mercado actual.