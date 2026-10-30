Qué hacer en Concepción: descubre dónde probar el pollo frito al estilo coreano

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa la gastronomía de Corea del Sur, existen distintos restaurantes donde puedes probar pollo frito al estilo coreano. Esta preparación se caracteriza por su textura crujiente y sus salsas, que combinan sabores dulces, picantes y agridulces.

En Concepción encontrarás locales con distintas versiones de este plato, desde recetas tradicionales hasta propuestas con ingredientes y combinaciones originales.

Qué hacer en Concepción: conoce restaurantes con pollo frito y salsas coreanas

Sikdorak

Dirección: Rengo 11, Concepción, BioBío.

El restaurante ofrece distintas versiones de pollo crujiente, acompañadas de salsas y condimentos inspirados en la gastronomía de Corea del Sur.

Entre sus especialidades destaca el Prinkle Red, el cual consiste en pollo frito cubierto con polvo de ají coreano de suave picor y espolvoreado con queso parmesano. También puedes probar el dakgangjeong, pollo frito crujiente que permite escoger entre cuatro salsas.

Las alternativas son tradicional, soya dulce, naranja y bomba. La primera combina un sabor agridulce con un ligero toque picante, mientras que la de soya dulce incorpora una salsa especial de Sikdorak. También está la opción de naranja, con un sabor cítrico, y la salsa bomba, pensada para quienes prefieren un picor más intenso.

Omoní

Dirección: Bernardo O’Higgins 196, Loc A, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar pollo frito al estilo coreano, Omoní es otra alternativa para disfrutar de esta preparación. El local ofrece trozos de alitas de pollo fritos, acompañados de salsas inspiradas en la gastronomía surcoreana.

Entre sus opciones se encuentra el Yangnyeom Chicken, preparado con una salsa dulce y picante. También puedes pedir el Ganjang Chicken, que lleva una salsa de soya dulce y ofrece un sabor más suave.

Kodomo

Dirección: Janequeo 385, Concepción, BioBío.

Si quieres probar pollo frito con sabores inspirados en la gastronomía coreana, Kodomo cuenta con dos alternativas para disfrutar de esta preparación. La primera opción es un pollo frito crujiente acompañado de alioli de ajo y miel.

En cambio, su segunda preparación corresponde al pollo frito coreano, bañado en una salsa agridulce picante, con ciboulette y sésamo, además de un toque de alioli de ajo y miel.

Qué hacer en Concepción: descubre las distintas preparaciones de pollo frito coreano

Bibimbap

Dirección: Cochrane 1261, Plaza Perú, Concepción, BioBío.

Si quieres probar distintas versiones de pollo frito coreano, Bibimbap ofrece una variedad de preparaciones.

Entre las alternativas está el Dakgangjeong Tradicional Picante/Agridulce, con una salsa coreana de sabor intenso, y su versión tradicional agridulce. También puedes encontrar el Lemon Pineapple, que incorpora piña caramelizada y limón, y el Ttalgi, preparado con frutilla y gochujang.

Para quienes prefieren sabores más intensos, el local ofrece el Hunje Gochu, con ají y jengibre. Otra alternativa es el Gochu Oi, que combina maracuyá, jengibre, romero y ají cacho de cabra, acompañado de sunomono de pepino.

DOKKI

Dirección: San Martín 563, Concepción, BioBío.

Aunque el lugar se especializa en banderillas coreanas, también cuenta con alternativas de pollo frito para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren probar distintos sabores inspirados en la gastronomía surcoreana.

Entre sus opciones está el Pollo Frito Coreano, servido en una brocheta y acompañado de salsa sweet chilli, mayonesa, mayonesa gochujang y sésamo. También ofrecen el Pollo Frito KKO, que combina salsa BBQ, mayonesa y sésamo.