Rebajas de condenas: Subsecretario de Justicia es removido de su cargo tras publicar video sin consultar a Rabat

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue removido de su cargo este viernes luego de publicar un polémico video donde justificaba la firma de decretos por la rebaja de penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Según consignó T13, en el video Silva defendió que “el ministro de Justicia (Fernando Rabat) decidió ajustar el criterio jurídico con el que en adelante se resolverían las rebajas de condena ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario”.

El registro no habría sido autorizado por sus superiores. Frente a las críticas el subsecretario sostuvo que su objetivo fue “informar a la ciudadanía sobre una materia que existe un gran desconocimiento”.

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro, porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, agregó.