Equipo de Lenny Kravitz desmiente rumores sobre su muerte en accidente de avión en Florida

El equipo del cantante estadounidense, Lenny Kravitz, desmintió los rumores sobre su supuesta muerte, luego de que se especulara que el artista viajaba en el jet Learjet que se estrelló este domingo en Palm Beach, Florida.

Esta información falsa surgió a raíz de una publicación de la piloto Emily Shelton, quien reveló que trasladaría al artista hasta el aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas, según consignó New York Post.

Dicho lugar era el mismo destino de la aeronave accidentada, y mediante redes sociales, un usuario aseguró que Shelton era una de las personas fallecidas por la caída del avión privado.

En ese marco, se comenzó a especular que Kravitz era una de las personas que iban a bordo de la aeronave, cuyos nueve ocupantes perdieron la vida debido al accidente.

“Los reportes son falsos”

Sin embargo, y ante el revuelo que generaron los rumores, el equipo de Kravitz declaró al medio TMZ que “los reportes son falsos e incorrectos”.

En paralelo, la propia piloto Emily Shelton se pronunció en TikTok y también desmintió las especulaciones.

“Me he enterado de que circulan rumores de que yo era la piloto del avión que se estrelló recientemente en Palm Beach. Quiero aclarar, con todo respeto, que no es así. Pido a la gente que deje de especular y de difundir información falsa sobre esta tragedia, y que muestre respeto por los afectados”, expresó, de acuerdo al mencionado medio.