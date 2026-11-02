Qué hacer en Viña del Mar: revisa las actividades culturales y panoramas para el mes de noviembre

Noviembre tendrá una variada programación cultural en Viña del Mar, con actividades para disfrutar de la música, el cine, las artes visuales y la artesanía. Durante el mes habrá conciertos sinfónicos y corales, exposiciones gratuitas, ciclos de cine chileno y encuentros dedicados al talento local.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante noviembre, revisa esta selección de panoramas y conoce sus fechas, horarios y lugares para organizar tu visita.

Qué hacer en Viña del Mar: Conciertos y encuentros musicales para disfrutar en la ciudad

Sinfonía Coral: Mythodea

Dirección: Plaza Vergara 142, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

El Teatro Municipal de Viña del Mar presentará Mythodea, un concierto dedicado a la música del compositor griego Vangelis. Las funciones se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con la interpretación de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, bajo la dirección de Fabrizzio De Negri.

Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar durante noviembre, este concierto será una alternativa para disfrutar de la música sinfónica y coral.

Concierto de Gala por los 110 años de la Masonería en Viña del Mar

Dirección: Teatro Municipal de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Viña del Mar conmemorará los 110 años de presencia de la Masonería en la ciudad con un Concierto de Gala organizado por la Respetable Logia Abnegación N.º 48, fundada en 1916. La presentación se realizará el miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por distintas épocas y estilos musicales. El repertorio incluirá obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Bernhard Romberg y Johann Nepomuk Hummel, además de propuestas contemporáneas.

La entrada es gratuita, con inscripción previa a través del sitio web teatrovina.cl.

Las Melodías del Elqui

Dirección: Plaza Vergara 142, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Viña del Mar recibirá al Ensamble Juvenil Jorge Peña Hen y a la Camerata Coral Femenina de La Serena, agrupaciones que visitarán la ciudad como parte de su Gira Artística Juvenil. La presentación, titulada Las Melodías del Elqui, se realizará el martes 3 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón O’Higgins 2 del Hotel O’Higgins.

El encuentro busca compartir el talento de jóvenes artistas a través de una presentación musical abierta a la comunidad. La actividad tendrá entrada gratuita, por lo que será una alternativa para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar durante noviembre y disfrutar de la música en vivo.

Qué hacer en Viña del Mar: Exposiciones, cine y actividades culturales en noviembre

Exposición “El susurro del Tukuri”

Dirección: Errázuriz 596, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

El Museo Palacio Vergara inaugurará la exposición “El susurro del Tukuri”, de la artista Claudia Cataldo. La apertura será el viernes 6 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Sala Mujeres del recinto.

La muestra presenta un universo en el que los límites entre lo humano, lo animal y lo vegetal se mezclan. A través de figuras híbridas, transformaciones y colores vibrantes, la artista explora temas como la protección, la pertenencia y la conexión con la naturaleza.

Estará disponible hasta el domingo 7 de febrero de 2027, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 17:30 horas.

Travesía Cinematográfica

Dirección: Quillota 214, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

El Museo Palacio Rioja realizará una nueva edición de la Travesía Cinematográfica, un ciclo dedicado al cine chileno que contempla tres funciones gratuitas. Las exhibiciones se desarrollarán los días 3, 10 y 17 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala Alto Francia del museo.

La programación comenzará el martes 3 de noviembre con la película Cachimba. Luego, el martes 10 de noviembre será el turno de Historia y Geografías. Finalmente, el ciclo cerrará el martes 17 de noviembre con la exhibición de Ya no basta con rezar.

Feria día del Artesano 2026

Dirección: Parque Quinta Vergara, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Viña del Mar celebrará el Día del Artesano 2026 con una jornada dedicada a la creatividad, las tradiciones y el talento local. La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en el Parque Quinta Vergara.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer el trabajo de artesanos de la zona, recorrer sus creaciones y apoyar la producción artística local. La iniciativa busca destacar los oficios y las técnicas que dan vida a distintas piezas elaboradas a mano.