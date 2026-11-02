“Miguel Bosé no era nadie”: el video de Mauricio Pinilla que hizo reír a Gala Caldirola

Un divertido momento protagonizado por Mauricio Pinilla y Gala Caldirola llamó la atención en redes sociales. La española compartió un video en el que su expareja interpreta una conocida canción de Miguel Bosé durante una visita a un restaurante.

El registro fue publicado en la cuenta de Instagram de Caldirola y muestra al exdelantero de La Roja cantando “Si tú no vuelves”, uno de los temas más reconocidos del artista español. Sin embargo, su particular interpretación provocó las risas de la influencer, recogió Publimetro.

“Miguel Bosé no era nadie”, escribió Caldirola en tono de broma junto al video. De esta manera, hizo referencia a la versión que Pinilla realizó de la canción.

Además del episodio musical, la publicación permitió conocer cómo se mantiene el vínculo entre ambos después de su relación sentimental.

¿Qué dijo Gala Caldirola sobre su relación con Mauricio Pinilla?

Junto al registro, Gala Caldirola compartió una reflexión sobre la relación que mantiene actualmente con el exfutbolista. En su mensaje, destacó que, pese a haber sido pareja, ambos conservan un vínculo marcado por el cariño y la amistad.

“¡Hay cariños genuinos! Y quién diría que al final terminaríamos siendo grandes amigos. ¿Por qué cantantes, cómo se lo decimos? Jajaja. ¡Vamos por la risoterapia!”, escribió la española.

Asimismo, las imágenes muestran cómo Caldirola intenta contener la risa durante buena parte de la improvisada presentación de Pinilla.

Por ello, la influencer aprovechó una situación cotidiana para referirse públicamente a la cercanía que conserva con su expareja.

El intercambio de mensajes entre Pinilla y Caldirola

La complicidad entre ambos también quedó reflejada en los comentarios de la publicación. Mauricio Pinilla respondió al video con un mensaje dirigido a Caldirola.

“Te adoro mi flaquita peluda”, escribió el exfutbolista.

La española no tardó en contestarle: “Ataque de risa activado jajaja”.

De esta manera, el intercambio mantuvo el tono distendido de la publicación. Ambos compartieron bromas y muestras de afecto ante sus seguidores.

Así, el video de Pinilla interpretando una canción de Miguel Bosé no solo registró un episodio de humor durante una salida a un restaurante. También mostró la relación de amistad que, según las propias palabras de Caldirola, ambos mantienen después de su historia sentimental.