Delcy Rodríguez nombra comisión de alto nivel para intentar liberación de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó una comisión para intentar la liberación de Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano.



El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, sostuvo que han sido creadas dos comisiones, una de las cuales es “la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores”.



Detalló en una comparecencia retransmitida a través de la cadena de televisión estatal VTV que este organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio Náñez.



Náñez destacó además las movilizaciones registradas en Venezuela y otras partes del mundo para trasladar “el reclamo irreductible por la liberación inmediata del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores”. “Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, destacó.



“No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como este pueda consolidarse, puesto que sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo”, indicó al tiempo que confirmó que Rodríguez realizó una visita a los heridos durante el ataque de Estados Unidos.



“Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente”, remarcó.