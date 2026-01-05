Home Internacional "delcy rodríguez nombra comisión de alto nivel para intentar liber..."

Delcy Rodríguez nombra comisión de alto nivel para intentar liberación de Maduro

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, sostuvo que han sido creadas dos comisiones, una de las cuales es “la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Delcy Rodríguez nombra comisión de alto nivel para intentar liberación de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó una comisión para intentar la liberación de Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano.

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, sostuvo que han sido creadas dos comisiones, una de las cuales es “la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores”.

Detalló en una comparecencia retransmitida a través de la cadena de televisión estatal VTV que este organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio Náñez.

Náñez destacó además las movilizaciones registradas en Venezuela y otras partes del mundo para trasladar “el reclamo irreductible por la liberación inmediata del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores”. “Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, destacó.

“No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como este pueda consolidarse, puesto que sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo”, indicó al tiempo que confirmó que Rodríguez realizó una visita a los heridos durante el ataque de Estados Unidos.

“Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente”, remarcó.

VIDEO: El momento cuando Maduro es trasladado ante jueza en Nueva York
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Alrededor de 30.500 hogares están sin luz en Berlín lu...

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, informó este lunes en una rueda de prensa que el “grave atentado” impactó en un primer momento a unos 100.000 ciudadanos, correspondientes a 45.000 hogares, aunque precisó que ya se ha restablecido el suministro a 14.500 viviendas y a cerca de 500 clientes comerciales, lo que equivale a un cuarto de los establecimientos afectados.

Leer mas
Internacional
Fue visto por última vez hace dos semanas: Reportan qu...

Sebastián Aitken lleva cerca de 20 años residiendo en el país asiático, antecedente que fue considerado relevante por su entorno al momento de iniciar la búsqueda.

Leer mas
Internacional
VIDEO: “Ya sé lo que siente la gente de GazaR...

Algunos residentes de viviendas alcanzadas por los ataques de Estados Unidos contra varias zonas de Venezuela, incluida Caracas, dijeron que esta experiencia no se les olvidará “nunca” e incluso admitieron haber rememorado imágenes de Gaza, el territorio que sufrió por más de un añ bombardeos constantes de Israel.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/