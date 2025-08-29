Delincuente muere atropellado luego de saltar de un bus RED en movimiento en La Cisterna tras ser sorprendido robando

Un delincuente murió tras ser atropellado por un bus RED en La Cisterna, luego de intentar huir de la máquina tras ser sorprendido cometiendo un robo.

El hecho ocurrió la noche del jueves en la intersección de Gran Avenida y El Parrón.

El hombre viajaba en un bus del recorrido 271, que se dirigía a San Bernardo, cuando fue acusado de robar a una pasajera.

Al verse descubierto, los ocupantes intentaron golpearlo, lo que llevó al sujeto de 57 años a forzar una puerta y lanzarse a la calle. Sin embargo, se golpeó con un poste y terminó arrollado por el mismo vehículo.

La situación provocó la muerte del asaltante, un chileno sin antecedentes policiales. El fiscal Luis Morales señaló que, tras el atropello, el conductor continuó su recorrido porque no se percató del incidente.

Hasta el lugar llegó la SIAT de Carabineros para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo sucedido.