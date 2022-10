Delincuentes asaltaron a personas que hacían fila en un banco en Independencia

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron este viernes a dos personas que estaban haciendo fila afuera de un banco en la comuna de Independencia.



El incidente ocurrió durante la mañana afuera de una sucursal de Banco Santander, ubicada en la esquina de calle Aníbal Pinto. Los antisociales se robaron $90 mil en efectivo y una mochila que contenía un talonario de cheques.



Una de las víctimas fue agredida al intentar frustrar el atraco. “Me tiraron la mochila, me tiraron al suelo y por el forcejeo yo me resistí… y al resistirme me pegaron”, narró el afectado, señalando que “a veces uno comete el error de resistirse y por eso en el caso mío tengo algunas lesiones, pero por suerte no pasó a mayores”.



El capitán de Carabineros, Hernán González, detalló que “uno de los delincuentes efectuó un disparo al aire. Preliminarmente, el arma sería a fogueo, toda vez que no hay evidencia de casquillo en el lugar”.



Respecto a la fuga de los individuos, González informó que “los dos sujetos abordaron la motocicleta, y en ese intertanto un tercer sujeto que se encontraba observando lo que ocurría desde la esquina abordó esta misma motocicleta para darse a la fuga del lugar”.



Personal policial arribó a realizar las pericias correspondientes, levantando imágenes de las cámaras de seguridad. No se descarta que las víctimas hayan sido marcadas.