Delincuentes golpearon y botaron al suelo a adulto mayor en las afueras de su casa en Maipú

Un hombre, de 73 años, fue golpeado la mañana de este viernes, en las afueras de su casa en Maipú, por delincuentes que intentaron robarle su auto y otras pertenencias.

El adulto mayor se disponía salir a trabajar.

Según consignó Cooperativa, el inspector Sebastián González, de la Brigada de Robos de la PDI, detalló que la víctima “abrió el portón de acceso vehícular de su inmueble y cuatro sujetos, que aparentemente simulan ser transeúntes comunes y corrientes, lo abordan e ingresan al domicilio, registrándolo y consultando por joyas y dinero en efectivo, recibiendo la negativa por parte de los residentes”.

De acuerdo a imágenes captadas por cámaras de seguridad, uno de los sujetos agredió al hombre al punto de hacerlo caer al suelo, antes de irrumpir en su casa. Sufrió lesiones leves.

El llamado de auxilio de la esposa de la víctima terminó ahuyentando a los antisociales, porque llevaron a encender las alarmas comunitarias del lugar.

El inspector González señaló que los asaltantes escaparon a bordo de un vehículo Sedan de color blanco. Hasta ahora, no han sido identificados.