Democracia Viva: asesor de ministro Montes recibió y dio visto bueno a informe de exseremi Carlos Contreras

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, dijo este jueves que “el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”.



Contreras apuntó contra el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien aseguró haberse enterado de la situación por un “rumor”.

Pese a que este jueves la defensa de Crispi negó la existencia de dicho informe, según recoge La Segunda, dicho informe sí existe y está en la carpeta investigativa del fiscal Cristián Aguilar en Antofagasta.

Según detalla el vespertino, el 18 de mayo, Contreras envió un correo electrónico a las 18:00 horas, con copia a la ex subsecretaria Rojas, a parte de su gabinete y al jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios, el socialista Ricardo Trincado, hombre de confianza del ministro Montes, quien también milita en ese partido.



En el oficio N°574, el exseremi responde punto por punto a la carta denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta enviada a la subsecretaria Rojas el 2 de mayo pasado.

En 7 páginas, el exseremi se refiere a la “gestión de asentamientos precarios” y los problemas que -según él- detectó al asumir el cargo en abril de 2022.

También, argumentó por qué incorporó a otras fundaciones al proceso de transferencia de dineros públicos a entidades sin fines de lucro, donde ingresó Democracia Viva y otras corporaciones investigadas por la Fiscalía.

Sin embargo, en el documento, el exseremi omitió su relación con Daniel Andrade y el conflicto de interés que había con él producto de su amistad. Tampoco se menciona la relación con la diputada Catalina Pérez y no detalla por qué le entregó 426 millones de pesos por trato directo a Democracia Viva.

Semanas después, Trincado recibió el encargo de revisar el informe y pronunciarse sobre él.

De acuerdo a lo informado por el citado medio, el 5 de junio de 2023 Trincado elaboró un documento oficial, con membrete del Minvu y con su firma, titulado “Informe 001/2023. Remite conclusiones y recomendaciones respecto de presentación de Presidenta de Asociación de Funcionarios Serviu Antofagasta”.

Detalla que la exsubsecretaria Rojas (quien salió del cargo luego de reconocer que no había informado de las irregularidades el ministro Montes) le solicitó el informe, y enumera los hechos expuestos por Contreras: concluye que “no se observa incumplimientos graves, se observa una actuación proactiva del seremi en corregir las deficiencias”.



Ricardo Trincado advierte que su informe no constituye una auditoría ni una investigación administrativa, sino que es un examen a los hechos relatados, teniendo como insumos “los descargos del seremi y en particular los resultados de la auditoría encargada por el mismo seremi a diversos aspectos del Programa de Asentamientos Precarios”.



Concluye que “no se observa incumplimientos graves, se observa una actuación proactiva del seremi en corregir las deficiencias, se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva y se debe implementar en esa región y en general en el Programa a nivel nacional un ajuste en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas por el nivel Central del Programa”.