Denisse Malebrán confiesa que integrante de Backstreet Boys “se enamoró” de ella: “Se flechó”

Denisse Malebrán sorprendió durante su reciente participación en el podcast “Me Suena”, luego de revelar una singular y desconocida anécdota, la cual involucra a uno de los integrantes de la famosa boyband, Backstreet Boys.

Y es que en su conversación con Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen, conductores del espacio, la vocalista de Saiko detalló que a principios de los años 2000, uno de los miembros del grupo “se enamoró” de ella, después de coincidir en una fiesta.

“Tengo historias de rock & roll, pero son historias muy chistosas. Nunca es una historia de yo perdida en Nueva York a las 4 de la mañana, sino que son como ‘hu…, conocí a uno de los Backstreet Boys en un bar”, comenzó diciendo la cantante.

Asimismo, indicó que “estábamos en un bar en Los Ángeles y se flechó. Oye si yo tiraba mis petardos (…) Esto es inédito, nunca lo he contado, pero se enamoró”.

La artista comentó que en ese momento tenía 24 años, y fue invitada a una fiesta de un sello discográfico, evento al que asistió junto a su grupo.

“Yo digo ‘quién es este gallo’, porque yo soy ‘volá’. Me sonaba la cara, pero es que yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba”, relató.

A la vez, mencionó que “yo estaba pendiente de otra cosa, no estaba pendiente de esto, entonces este joven se me acerca, y yo no hablo inglés, entonces le decía a Luciano (bajista de Saiko), ‘tradúceme’”.

“Empezó a ser medio incómodo, porque Luciano dijo ‘este hu… me está comiendo la color’. Nosotros éramos pareja en esa época”, añadió entre risas.

En tanto, Malebrán contó que finalmente se fue temprano de la fiesta. Sin embargo, confesó que “al otro día, alguien del sello me dice ‘tengo a este tipo desesperado, quiere tu teléfono’, y yo no tenía teléfono, yo le decía ‘no se lo puedes dar porque me vas a meter en problemas, tengo a mi novio al lado’”.

Por su parte, la artista prefirió no revelar la identidad del integrante del grupo, argumentando que “las fans de Backstreet Boys son terribles (…) son súper enojonas, yo años después dije que en Viña no estaban cantando, y me querían matar”.

De igual forma, Cretton y Jürgensen comenzaron a especular sobre quién era el integrante en cuestión, y concluyeron que fue Kevin Richardson, a lo que Denise reaccionó riendo.