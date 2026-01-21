Denuncian que Bomberos fueron atacados a balazos cuando combatían el fuego en Concepción

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Concepción fueron atacados a disparos por desconocidos mientras combatían un incendio en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío.

Según información preliminar, los propios bomberos alertaron sobre la presencia de sujetos que habrían iniciado focos de fuego en el sector de Las Pataguas y que, posteriormente, efectuaron disparos en el lugar.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dio a conocer la situación y afirmó que “un disparo a nuestros bomberos en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar. Es un hecho grave que sucedió en Concepción, es un hecho grave que amerita el toque de queda en el sector rural”, recogió Radio Cooperativa.

En ese contexto, la autoridad comunal sostuvo que “lo hemos dicho, lo hemos planteado y la idea es que se concrete y necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas. Necesitamos el apoyo en este estado constitucional de todas las fuerzas, de todas las instituciones para poder combatir”.

En la misma línea, el jefe comunal agregó que “aquí podemos ver también que hay gente delincuente, terroristas, que probablemente estén quemando nuestros lugares forestales y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo y ahora ataque con disparos a nuestros bomberos. Es gravísimo”.

Este hecho se suma a un ataque previo contra personal de Bomberos en la comuna de Angol, donde voluntarios fueron apedreados y también recibieron disparos mientras cumplían labores de emergencia.