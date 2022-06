Derecho Fácil, el estudio jurídico no tradicional que acerca las leyes a las personas

El estudio jurídico Derecho Fácil nació en noviembre de 2019, en pleno estallido social. Un grupo de abogados jóvenes, de la Universidad Andrés Bello, se percató que en ese momento, donde reinaba el caos y la confusión, la ciudadanía estaba bastante desorientada respecto al significado de ciertos conceptos jurídicos.

Christian Dresdner, uno de los abogados del Staff (a la izquierda) recuerda que partieron aclarándoles las inquietudes a las personas “de una manera fácil de entender”. La idea era acercar el derecho a las personas en un lenguaje sencillo.

A pesar de la confusión que reinaba en esas semanas del estallido social, la plataforma prendió. ¿A qué lo atribuyes?

-Exactamente a esa misma confusión que había en las primeras semanas del estallido social. Nuestra historia reciente nunca había pasado por una revuelta y las personas estaban desorientadas en todo ámbito, desde sus derechos, hasta las facultades que tenía el Presidente de la República en cuanto a los Estados de Excepción constitucionales.

“Además –agrega- pero no menos importante, las personas estaban muy preocupadas de los proyectos de ley que se presentaban en ese entonces, y lo que significaba cada paso de la tramitación de la ley. A modo de ejemplo, muchas personas se preocupaban cuando en los diarios y noticias se indicaba que un proyecto de ley había sido aprobado en una comisión del Congreso. Nosotros les explicábamos entonces el significado y alcance de cada trámite de la creación y entrada en vigor de una ley.

¿Qué interrogantes tenía la gente en esas semanas de plena revuelta?, ¿la interacción era por redes sociales?

La gente tenía muchas dudas durante el estallido social. Existían interrogantes respecto a las atribuciones del Presidente en cuanto a los Estados de Excepción constitucional, qué significaban y el alcance que tenían en cuanto a la restricción de derechos fundamentales. En este mismo contexto, fue muy popular el referéndum revocatorio que existe en otros países y que se suele confundir. Había muchos llamados a juntar firmas para revocar el mandato al Presidente Piñera y/o algunos de sus ministros de Estado. También existían dudas respecto a las acusaciones constitucionales, las atribuciones de ambas cámaras del Congreso. Como ya indicamos anteriormente, también habían muchas dudas en cuanto a la tramitación y creación de una ley en nuestro país.

Christian Dresdner añade: “Otra área dónde hubo muchas interrogantes fue la relacionada con el Código Procesal Penal. Para ahondar: habían dudas respecto a los derechos de los detenidos, cuándo se podía realizar un control de identidad y la diferencia con los controles preventivos; la legítima defensa y el derecho a manifestarse versus el orden público. También surgían inquietudes con la prisión preventiva, la Ley de Seguridad del Estado, y los alcances de cada una de estas.

¿A qué tipo de público atrajeron, de qué edades?

-Al partir en redes sociales y sobre todo en Instagram, el público que nos seguía era la generación de 20 a 30 años, es decir Millennials. Posteriormente, y con la masividad que hemos alcanzado, abrimos otras redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y TikTok, donde se alcanzó a prácticamente todo tipo de público.

“Actualmente, y gracias a las estadísticas que arroja Instagram -red social donde tenemos más seguidores-, podemos confirmar que un 56% corresponde a la edad de 25 a 34 años y continúa con 22% el rango de edad de 18 a 24 años”, agrega el abogado.

PANDEMIA Y PROCESO CONSTITUCIONAL

Cuatro meses después del estallido, en marzo 2020, se inició la pandemia en Chile. Comenzaron los despidos, la quiebra de algunas empresas, las ayudas del Gobierno, los retiros de la AFP. ¿Qué temas les interesaban a los usuarios en esas semanas?

-Cada uno de estos temas fueron de mucho interés para la ciudadanía. Como bien señala, en marzo quedó la embarrada con los despidos en pandemia y el cierre de las empresas. Posteriormente, con los retiros de los fondos de pensiones, en primer lugar se discutía sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. Es necesario recordar que antes de ello, retirar dinero de las AFP había sido declarado en varias oportunidades inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) y por la Corte de Apelaciones.

Christian Dresdner detalla que “en paralelo, se generaron muchas dudas acerca del proceso constitucional: ¿Cómo se escribe una nueva Constitución?, ¿por quién o quiénes?, ¿es normal cambiar la Constitución?, ¿se debe cambiar la Constitución actual?, ¿de Lagos o de Pinochet?, entre otras interrogantes. Posteriormente, explicamos cómo se iban a elegir los convencionales y el sistema D’hondt -que es el mismo con el que se eligen las diputadas y diputados-; ¿qué son las listas?, ¿por qué en principio no podía haber listas de independientes no militantes en partidos políticos?, ¿paridad?, ¿pueblos originarios y escaños reservados?

El abogado señala que “luego, y ya con el primer retiro aprobado, uno de los siguientes fue declarado acorde con la Constitución actual por el Tribunal Constitucional -lo que fue una sorpresa- y la curiosidad de la gente inundó nuestras redes sociales otra vez: ¿Cómo se eligen los ministros del Tribunal Constitucional?, ¿es verdad qué los elige el Presidente?, ¿qué tanta representatividad existe en el TC?

Después de ello se abrió el proceso constituyente, la elección de concejales y el trabajo de la Convención Constitucional. Respecto al plebiscito de salida, ¿qué interrogantes o inquietudes han detectado en el público que los sigue?

–Ya estamos llegando a la actualidad del país y de Derecho Fácil. Es importante mencionar que, como equipo, siempre nos dedicamos a que las personas puedan ejercer su derecho a sufragio de la forma más informada posible. En este punto, nos tocó informar y clarificar sobre algunas votaciones bastantes polémicas de la Convención y volver a explicar cómo una norma llegaba al borrador constitucional (comisión temática, votación de la comisión y votación en general y en particular en el pleno por 2/3). En concreto, qué significaba y qué alcances podía tener cierta votación en la Convención Constitucional. Actualmente, estamos esperando la propuesta definitiva para empezar con los comparativos entre la actual Constitución y el proyecto de nueva Constitución emanado desde la Convención Constitucional.

“Es muy probable, que, además, debamos explicar en varias oportunidades la forma y alcances de las opciones que encontraremos en el plebiscito de salida, como también, la obligatoriedad del voto, presentación de excusas, vocales de mesa, sanciones, entre otros relacionados”, indica el abogado.

Abogada Francisca Arauna.

VACÍOS LEGALES

¿Los usuarios tienen muchos vacíos legales y les interesa informarse?

-Sí, las personas tienen un gran desconocimiento en materia legal y derechos, pero no por voluntad propia. El lenguaje jurídico crea una brecha entre las y los abogados y las personas que no saben -y no tienen por qué saber- de derecho. Un ejemplo práctico es la manera en que las leyes están escritas y los tecnicismos que se ocupan. No obstante, los tecnicismos también son necesarios, y cada disciplina tiene los propios, pero en ámbitos que nos refieren a todos. Creemos que las leyes deberían tener un lenguaje mucho más simple o bien, crear campañas y/o instituciones estatales que ayuden a entenderlas y por sobre todo, a informar a la ciudadanía sobre el alcance de las leyes y su contenido.

Dresdner indica que “en cuanto al desconocimiento de los derechos, es sumamente preocupante que, por ejemplo, en materia laboral las personas no saben que pueden firmar un finiquito y posteriormente demandar, o también que no es legal que los empleadores hagan requerimientos a altas horas de la noche, no teniendo respeto por el descanso de cada trabajador/a”.

“En materia de familia, existe una injusticia -no tiene otra palabra- en cuanto a las pensiones de alimentos. Gracias a las políticas en torno a los retiros de las AFP salió a la luz el gran número de deudores de pensión de alimentos”, remarca el abogado.

Y añade que “finalmente, las personas agradecen de manera extraordinaria la información presentada de forma clara, útil y fácil, esto debe ser el secreto por el cual nunca hemos dejado de crecer. Agradecemos como Derecho Fácil a nuestro público y seguimos realizando esta labor con perspectiva -por, sobre todo- social”.

EQUIPO DE ABOGADOS

¿Cuántos abogados integran el estudio jurídico Derecho Fácil?, ¿cómo se conocieron?

Derecho Fácil verdaderamente tomó forma cuando con Francisca Arauna Urrutia (actual convencional) empezamos con los podcasts informativos en Derecho Constitucional y nueva Constitución. Luego se sumó Isamar Soto Fernández. Este punto es clave en la historia de nuestra sociedad y estudio jurídico porque recién en esta instancia empezamos a profesionalizar lo que estábamos haciendo hasta el momento.

Actualmente somos 4 abogados y abogadas. Christian Dresdner, Isamar Soto Fernández y Rodrigo Fernández Ferrada. Somos amigos desde el primer año de universidad y por cosas de la vida, siempre quisimos hacer algo así, un estudio jurídico que estuviese relacionado con las personas. En cuanto a nuestra querida Francisca Arauna Urrutia, a ella la conocimos por un ayudante que tuvimos en la universidad, no obstante, su espíritu alegre y espontáneo generó relaciones de confianza inmediatamente.

Detalla las áreas de trabajo en la que ustedes se enfocan.

-Si por algo es por lo que nos reconocen o hemos logrado reconocimiento es por los derechos laborales y familiares y la defensa e información en materia penal.No obstante a eso, tratamos de cubrir todas las áreas posibles, por lo mismo, trabajamos con abogados y abogadas asociadas en ámbitos en los cuales no hemos logrado la experiencia necesaria para entregar.

¿Cómo proyectan su trabajo de aquí a cinco años?

–Estamos tratando de dejar la política a un lado, si bien cada uno de nosotros tiene interés en la política no partidista, sosteniendo que somos seres políticos intrínsicamente, lo cual siempre estará presente en nuestras decisiones. Estamos transitando a un modelo de estudio jurídico más profesionalizado y desde el área legal, entregar las herramientas y ayudar a las personas que lo necesiten, siempre manteniendo esta disposición y formas que tanto nos caracterizan como por ejemplo explicar en fácil las temáticas y resoluciones jurídicas ante los problemas que nos aquejan, ya sean a nivel de sociedad como a nivel personal de cada persona que busca en nosotros ayuda jurídica.

“De aquí a cinco años más nos vemos como un estudio jurídico reconocido a nivel nacional y como una gran plataforma de difusión en educación cívica y en derechos de todo ámbito. Uno de nuestros objetivos es tratar de que todas las personas puedan conocer sus derechos y obligaciones que las leyes y la Constitución les entrega, para que puedan mejorar su calidad de vida, teniendo más información, y sabiendo cómo utilizarla”, subraya Christian Dresdner.