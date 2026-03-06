Desalojo de toldos en exterior de Santiago 1 se realizó con incidentes

Con incidentes se realizó el desalojo de comerciantes ambulantes desde el exterior del penal Santiago 1, ubicado en calle Centenario. El operativo estuvo a cargo de Carabineros, la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana.



El delegado Gonzalo Durán explicó que “es un operativo de control de comercio irregular, como lo hacemos en distintos lugares de Santiago. La diferencia es que aquí adquiere particularidades, especialmente por el nivel de violencia”.



“Muchas veces este comercio irregular facilita la comisión de otros delitos. Los denominados peloteros muchas veces actúan en concomitancia con los toldos que aquí se instalan y, además, junto con la comercialización de productos, se utiliza también para el microtráfico”, agregó.



“Este es un lugar particularmente sensible”

Durán informó que se logró el “decomiso de las estructuras, de los toldos y de parte de los productos que se comercializan, y ha habido una reacción violenta de parte de los comerciantes y de su entorno, razón por la cual ha tenido que proceder Carabineros. Hemos constatado la detención de una persona que agredió violentamente a Carabineros, lanzando proyectiles de gruesa envergadura”.



“Este es un lugar particularmente sensible, aquí hay que hacer un trabajo permanente, sistemático, no es una cosa que se va a resolver en un día. Lo importante es persistir en una actuación conjunta de los distintos órganos del Estado”, concluyó.