Detienen a dos sujetos en El Tabo por violar a mujer que se negó a participar en un “trío sexual”: agresores son primos

Dos hombres fueron arrestados y quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de agredir sexualmente a una mujer que, en repetidas ocasiones, los habría rechazado. Este hecho ocurrió en El Tabo.

El Líder de San Antonio informó que el ataque habría ocurrido la tarde del domingo 9 de marzo. Uno de los acusados, un hombre de 31 años y amigo de la víctima (48 años), la invitó a compartir en la casa de su primo, de 46 años, quien también está imputado en el caso.

Durante el encuentro, consumieron alcohol y drogas mientras conversaban. La víctima relató que ambos hombres le insistieron varias veces para participar en un trío sexual, pero ella se negó categóricamente.

El fiscal del caso reveló que a la víctima “le volvieron a ofrecer un trío y se negó y en un momento fueron (los varones) a comprar cachaza (licor), expresando (la víctima) que ‘tomamos caipiriña, yo no me encontraba ebria, pero de repente todo se me daba vueltas con la cachaza, cuando recuperé el conocimiento estaba en la habitación (siendo violada sexualmente por el primo de su amigo)'”.

Según el testimonio de la víctima, al despertar en medio del abuso, vio a su amigo observando la situación. “Le pedí ayuda, le dije ‘rescátame’. Ahí se paró y se fue a la cocina a buscar cerveza”, declaró.

Después de la agresión sexual, la mujer pidió dinero para irse, y los acusados solo le habrían entregado 700 pesos.

FORMALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

El fiscal del caso afirmó que “el imputado (primo del amigo de la víctima) accede carnalmente a la víctima sin su consentimiento y aprovechándose de su incapacidad para oponerse. Dicha acción la desarrolló concertado con el otro imputado (amigo de la víctima), quien facilitó los medios para la ejecución del hecho, sin intervenir directamente ni impedir que ocurriera”.

Se reveló que el amigo de la víctima tenía antecedentes por abuso sexual, ya que en 2022 fue condenado a tres años de prisión, pena que cumplió en libertad.

La defensa de los acusados argumentó que la denuncia se habría presentado por “venganza”, alegando que la víctima exigió un pago por las relaciones sexuales y, al no recibirlo, presentó la denuncia.

También cuestionaron que la víctima estuviera inconsciente al momento de la agresión.

El juez desestimó la versión de la defensa y ordenó 90 días de investigación, además de prisión preventiva para ambos imputados.