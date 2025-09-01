Detienen a traumatólogo imputado por abuso sexual en Viña del Mar: Lo investigan por dos denuncias

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decidió este domingo ampliar la detención de Cristian Skog Benítez, médico traumatólogo infantil, quien está acusado de abuso sexual contra dos menores en la vía pública.

Según consignó La Estrella de Valparaíso, el profesional de 45 años trabajaba en el sector alto de la comuna, particularmente en Gómez Carreño, y fue detenido tras denuncias de que recorría en su vehículo distintas calles para abordar a niñas y adolescentes.

En la región, el imputado se desempeñaba en recintos de salud privados y públicos, entre ellos el Centro Médico Sports Medicina Deportiva de Viña del Mar y el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Hasta ahora existen dos víctimas que lo acusan de haberlas interceptado luego de descender de su automóvil para realizar tocaciones de carácter sexual. Ambas denuncias fueron ingresadas en la subcomisaría de Gómez Carreño.

Uno de los episodios habría ocurrido el miércoles pasado y el segundo el sábado reciente, donde la víctima fue una menor de 17 años. En ambos casos se habría repetido el mismo modus operandi.

Tras su captura, el tribunal resolvió la extensión de la detención por tres días, debido a diligencias pendientes y a la investigación de una posible nueva víctima.

El fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, señaló al término de la audiencia que, de acuerdo con las denuncias y las imágenes de cámaras de seguridad, los hechos se produjeron en la vía pública. Incluso hay registros audiovisuales donde se ve el automóvil del médico y se escucha a una víctima gritar mientras era abordada.

El persecutor explicó que la investigación se centra en el delito de abuso sexual por sorpresa, definido como “sorprender a alguien en la vía pública y realizar distintos actos de connotación sexual”. Además, adelantó que hay información que vincula al imputado con hechos en más de un sector, lo que será detallado en la audiencia fijada para el miércoles 3 de septiembre.