Diputada Flores emplazó a Boric a “pedir perdón” a Carabineros por antiguos tuits

La diputada Camila Flores (RN) se reunió este lunes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la antesala al tercer aniversario del estallido social.

“Hemos venido primero a manifestar nuestro apoyo, solidaridad y sobre todo respaldo, por los hechos lamentables y terribles que han ocurrido en estos últimos días, donde nuestros carabineros desgraciadamente han tenido que cumplir con un juramento que nadie esperaría que se de, que es rendir la vida si es necesario en el cumplimiento de su deber”, señaló la parlamentaria.



Ello en alusión a los recientes decesos del suboficial Carlos Retamal, quien murió tras ser agredido con un fierro durante una fiscalización por carreras clandestinas en San Antonio; y del cabo primero Gastón Hermosilla, quien falleció tras sufrir un volcamiento en Cañete.



Flores afirmó que “se necesita sacar adelante una serie de normativas y de legislación que están pendientes, que vayan en apoyo a la institución de Carabineros”. A modo de ejemplo, mencionó el estatuto de garantía de las policías y la Ley Nain 2.0, los cuales no han sido tramitados.



Posteriormente, la parlamentaria apuntó contra el Ejecutivo y aludió a los recientes tuits que se han dado a conocer de los ministros Nicolás Grau (Economía) y Antonia Orellana (Mujer), los cuales fueron eliminados.



“Al parecer, al Gobierno no le interesa proteger a los Carabineros. Y eso, ha quedado en evidencia a través de una serie de manifestaciones de rede sociales, particularmente Twitter, donde ministros de Estado han manifestado su odiosidad, su desidia, frente a una institución tan importante”, consignó.



Luego criticó que en el Ejecutivo “hacen el show de ir a un funeral de Carabineros, de ir al Hospital de Carabineros, decir que están solidarizando con la institución. Pero en términos concretos, no han hecho nada por apoyar a la institución”.



Además, la diputada acusó que “el daño de imagen” y la “falta de apoyo político” que ha sufrido la institución uniformada “viene precisamente de quienes nos están gobernando el día de hoy. Y por eso, creo que tienen que hacerse responsables, sobre todo en miras al 18 de octubre”.



“Espero que ese supuesto apoyo que le están dando a la institución se manifieste concretamente en acciones, y sobre todo en respaldo, de lo que pueda ocurrir el día de mañana si tenemos hechos de violencia”, complementó.



De esta manera, emplazó al Presidente Boric “a que pida perdón a Carabineros de Chile por sus dichos, por los dichos de sus ministros de Estado. Porque honestamente, pedirles la renuncia es para que nos quedemos sin Gobierno”.



“La falta de apoyo ciudadano que ha tenido el Presidente es justamente porque la gente ya no les cree. La gente quiere un cambio real, otra actitud, que se hagan cargo de sus problemas. No es al azar que en la encuesta Cadem de ayer, más del 54% de los chilenos crea incluso que fue proporcional el actuar de nuestros Carabineros en vista de la violencia que había en 2019”, sentenció.