Diputada Musante denuncia gasto millonario en árbol de Navidad en Buin

Hasta la Contraloría General de la República llegaron la diputada Camila Musante (Indep-PPD) y el concejal Patricio Silva, para denunciar la compra de un árbol de navidad por $76 millones que fue aprobada por el Concejo Municipal de Buin y su alcalde, Miguel Araya.



Dado los cuestionamientos en administración financiera y el alto precio del árbol, la parlamentaria afirmó que “no se puede justificar tanta cantidad de dinero, hay que darle la razón a quienes lo apodan como la Cathy Barriga de Buin”.



Tras presentar la denuncia ante la Contraloría, Musante afirmó que se trata del “árbol de navidad más caro de Chile”.



“Se aprobó por parte del Concejo Municipal, y con el voto dirimente del alcalde Miguel Araya, $76 millones para comprar un árbol de navidad, existiendo tantas necesidades en Buin”, criticó la diputada.



En ese sentido, la parlamentaria expuso como ejemplo la necesidad de “tapar los hoyos en las calles, juntas de vecinos que quieren celebrar sus aniversarios”. Por lo que ante la suma de $76 millones, “esperaríamos que al menos el árbol baile y cante”, dijo.



“Cuando no se puede justificar tanta cantidad de dinero, hay que darle la razón a quienes lo apodan como la Cathy Barriga de Buin. Más aun estando cuestionado por miles de millones de pesos que se han mal utilizado por parte del municipio”, agregó.



Por su parte, el concejal Patricio Silva, manifestó que denunciaron “graves irregularidades que han ocurrido en la comuna de Buin”.



Según detalló, además de cuestionar la compra, “falta la auditoría financiera que durante siete meses no se han entregado los resultados”.



Por este motivo, declaró que “esta compra de este árbol gigante por $76 sea investigada por la Contraloría”.



Finalmente, solicitó “que no se dejen de lado los programas sociales y actividades culturales. Y también, que se sanciones a todos los responsables en nuestra comuna”.